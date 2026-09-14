Afrique: Le Premier ministre Abiy appelle à une représentation africaine renforcée au sein du BRICS Plus

13 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a plaidé en faveur d'une représentation africaine renforcée, d'un accès élargi au financement et aux marchés, ainsi que de mesures concrètes visant à renforcer le commerce, l'investissement et la connectivité régionale.

Selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux par le cabinet du Premier ministre, M. Abiy a prononcé ces propos lors de la session « BRICS Plus » organisée en marge du 18e sommet des dirigeants du BRICS à New Delhi.

Pour soutenir ces objectifs, le Premier ministre Abiy a annoncé que l'Éthiopie était prête à accueillir un bureau de la Nouvelle Banque de développement (NDB) à Addis-Abeba afin de contribuer à étendre la présence de cette institution à l'ensemble du continent.

Créée par les membres fondateurs des BRICS afin de financer les infrastructures et le développement durable dans les marchés émergents, la NDB a son siège à Shanghai et gère actuellement son centre régional africain à Johannesburg, en Afrique du Sud.

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En établissant un lien direct entre les priorités de développement de l'Afrique et l'action pour le climat, le Premier ministre a également souligné que le soutien total des BRICS permettrait à la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) de servir de plateforme inclusive pour une croissance durable.

L'Éthiopie doit accueillir la COP32 à Addis-Abeba en 2027 et se réjouit d'accueillir les membres du BRICS et les pays partenaires à ce sommet.

Lire l'article original sur ENA.

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