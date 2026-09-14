Ethiopie: Le pays et le Kazakhstan explorent de nouveaux horizons pour leur coopération bilatérale

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ont exploré de nouvelles pistes pour approfondir les relations entre l'Éthiopie et le Kazakhstan.

En marge du 18e sommet des BRICS à New Delhi, les deux dirigeants ont tenu des entretiens bilatéraux axés sur la numérisation, le commerce, les investissements et la coopération en matière de défense.

« Le deuxième matin du sommet des BRICS, j'ai tenu une réunion bilatérale avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev », a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Leurs discussions ont mis en avant les opportunités d'élargir la coopération dans les domaines de la numérisation, des affaires et des investissements, ainsi que de la défense, considérés comme essentiels au renforcement des liens économiques et stratégiques entre les deux pays.

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Cette rencontre a eu lieu alors que le Premier ministre Abiy et une délégation éthiopienne de haut niveau participaient au sommet des BRICS, placé sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ».

En marge du sommet, le Premier ministre a également tenu une série de réunions bilatérales avec les dirigeants des pays membres et partenaires des BRICS, faisant avancer les discussions sur des domaines d'intérêt stratégique commun.

Ces échanges ont porté sur un large éventail de thèmes, notamment l'investissement, les affaires régionales, le transfert de technologies, le renforcement des capacités et le développement des compétences, le tourisme, les ressources minérales, ainsi que la coopération en vue de la préparation de la COP32.

Il apparaît que ces échanges diplomatiques croissants s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large de l'Éthiopie visant à renforcer ses liens avec les économies émergentes, à diversifier ses partenariats internationaux et à attirer des investissements, des technologies et de l'expertise afin de soutenir ses priorités en matière de développement.