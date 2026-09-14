Maroc: El Mehdi Mezouari, un candidat de terrain pour Mohammedia

Le siège local de l'Union socialiste des forces populaires n'avait plus connu pareille effervescence depuis longtemps. Ce soir-là, militantes, militants et figures historiques du parti se sont rassemblés pour donner le coup d'envoi de la campagne en vue des élections législatives du 23 septembre 2026, dans une circonscription qui s'apprête à vivre l'un de ses rendez-vous politiques les plus scrutés.

C'est à Ahmed El Mehdi Mezouari que revient la lourde tâche de conduire la liste ittihadie à Mohammedia. Membre du Bureau politique du parti et secrétaire régional pour Casablanca-Settat, l'homme n'est pas un inconnu des arcanes locales : ancien secrétaire provincial à Mohammedia, il a gravi patiemment les échelons d'un appareil partisan où l'expérience de terrain compte autant que les titres. Cette trajectoire, faite de gestion et d'encadrement à l'échelle provinciale puis régionale, lui a valu la confiance des bases militantes, qui ont vu en lui le visage capable de porter leur projet politique et développemental dans cette échéance jugée décisive.

Une candidature mûrie par des années d'engagement

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Le choix de Mezouari ne doit rien au hasard. Il traduit une volonté assumée du parti de présenter des compétences à même de défendre avec sérieux les dossiers qui touchent la population, tout en consolidant la présence politique et organisationnelle de l'USFP dans une circonscription en pleine mutation urbaine. Mohammedia, ville aux transformations rapides, réclame une représentation parlementaire forte, à l'écoute des préoccupations quotidiennes de ses habitants.

La structure provinciale du parti avait d'ailleurs, dans un communiqué antérieur, exprimé son soutien plein et son accueil favorable à cette candidature, estimant que le scrutin de 2026 constitue une occasion de réhabiliter le travail politique sérieux et de renforcer la place des compétences capables de porter la voix de Mohammedia.

Une campagne de proximité, loin des slogans creux

Le candidat ittihadi a choisi de donner le ton dès le premier jour. Une sortie de terrain a ainsi été organisée depuis le siège du parti, avenue Hassan II, traversant le quartier historique de la Kasbah avant de rejoindre l'avenue des Forces armées Royales, pour s'achever au niveau du secteur du Park. Un itinéraire pensé comme un message en soi : celui d'une campagne qui privilégie le contact direct avec les citoyens et l'écoute de leurs préoccupations, à distance des slogans creux et des querelles de coulisses qui traversent parfois les campagnes électorales.

Cette déambulation, qui a mené le candidat du centre-ville jusqu'au Park en passant par la Kasbah, a suscité un accueil remarqué de la part des riverains. Nombre d'entre eux ont dit apprécier cette proximité assumée, ainsi que l'attention portée aux questions liées au développement local, à l'emploi et aux services sociaux, loin de toute surenchère.

Le pari d'une expérience au service de Mohammedia

Les ittihadis de Mohammedia misent sur l'expérience politique et organisationnelle accumulée par leur candidat pour aborder le scrutin du 23 septembre avec le sens des responsabilités qu'exige un tel engagement. Pour eux, l'adhésion des citoyens autour de cette candidature représente une opportunité de réaffirmer la place de l'Union socialiste des forces populaires dans le paysage politique et représentatif de la circonscription, fidèle à une histoire de parti qui a toujours placé la voix des citoyens au coeur de l'action politique et institutionnelle.