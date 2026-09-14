Maroc: La Liga - Zabiri s'impose en véritable leader du Racing de Santander

L'attaquant marocain du Racing Santander, Yassir Zabiri, s'affirme de plus en plus comme le leader incontesté et le maître à jouer de son équipe, signant des prestations de haut niveau qui portent le club vers le sommet du classement, écrit samedi le quotidien espagnol Marca.

Dans un article consacré au brillant début de saison du joueur, le quotidien sportif souligne le leadership et l'impact décisif du jeune talent marocain sur le terrain : »À El Sardinero, le plus malin, le meilleur, le premier, le leader, a été Zabiri, auteur du doublé qui a offert la victoire au Racing Santander ».

Selon la publication espagnole, l'attaquant international marocain est le grand artisan du solide parcours à domicile du Racing, qui totalise sept points en trois rencontres disputées sur sa pelouse, avec deux victoires et un match nul.

Moteur de l'attaque et véritable poison pour les défenseurs adverses par son engagement de tous les instants, Zabiri a de nouveau étalé toute sa classe en inscrivant un doublé, confirmant sa forme étincelante après le retentissant coup du chapeau qu'il avait déjà signé contre Elche lors de la 3e journée.

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Marca conclut en mettant en avant la relation singulière entre le buteur marocain et son public, soulignant que Zabiri « vit une véritable histoire d'amour avec El Sardinero, où il a inscrit l'intégralité de ses cinq buts »cette saison, s'imposant désormais comme le patron offensif incontournable de la formation cantabrique.