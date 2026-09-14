Sénégal: Un médecin propose une lecture sur les déterminants de la santé à la lumière de l'islam

Dakar — Le médecin, chercheur et expert en santé publique Sylla Thiam propose une réflexion sur les principaux déterminants de la santé, à la lumière des enseignements du Coran et de la Sunna, dans un ouvrage publié début septembre.

Intitulé "Agir sur les déterminants de la santé. Quels enseignements tirer de l'islam pour promouvoir la santé publique ?", cet ouvrage a été publié aux éditions L'Harmattan.

Présenté comme une contribution au domaine de la santé publique, l'ouvrage adopte une approche interdisciplinaire mettant en avant les avancées scientifiques et technologiques rapportées aux textes fondateurs de la tradition musulmane.

L'auteur s'intéresse notamment à plusieurs déterminants majeurs de la santé, parmi lesquels la génétique et la biologie, la nutrition, les modes de vie, l'environnement physique et le système de santé.

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A travers cette démarche, Sylla Thiam cherche à établir des liens entre les connaissances scientifiques et les enseignements religieux, afin de dégager des enseignements susceptibles de conforter certains concepts et pratiques de santé publique.

Son analyse aboutit notamment à une réflexion sur l'interdépendance entre l'être humain, son environnement et les différents éléments de la nature.

"Le Coran est Un, l'humanité est Une, et la santé est Une", résume l'auteur, insistant sur la dépendance entre les êtres et les éléments qui composent l'environnement.

"En adoptant une approche interdisciplinaire, l'auteur confronte les avancées scientifiques et technologiques aux textes fondateurs de la tradition musulmane, en examinant les déterminants de la santé que sont la génétique et la biologie, la nutrition, le mode de vie, l'environnement physique et le système de santé", écrit l'éditeur.

"Il tire de sa démarche des enseignements qui viennent soutenir les concepts et pratiques de santé publique et en arrive à une évidence que sa foi et son analyse lui imposent: le Coran est Un, l'humanité est Une, et la santé est Une, par la dépendance imprescriptible que la Nature impose aux êtres et aux éléments qui la composent", ajoute-t-il.

Médecin et chercheur, Sylla Thiam compte plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la santé publique. Il a notamment été directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest d'Amref Health Africa et a travaillé au ministère de la Santé du Sénégal.

En 2018, il a été classé parmi les cinquante personnalités les plus influentes d'Afrique de l'Ouest par le magazine Influence. Il est actuellement secrétaire général de l'Association des professionnels de santé publique du Sénégal.

Parallèlement à son parcours professionnel dans le secteur de la santé, Sylla Thiam a reçu une solide éducation religieuse, qui nourrit la réflexion développée dans cet ouvrage.