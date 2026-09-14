Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar dimanche à destination de Washington

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar dimanche à destination de Washington, aux Etats-Unis, première étape d'un déplacement devant le conduire mercredi à Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, a-t-on appris de source officielle.

"Cette visite de travail s'inscrit dans la consolidation des partenariats économiques et financiers du Sénégal avec ses grands partenaires internationaux, au service des priorités de développement du pays", a notamment indiqué la présidence sénégalaise dans une note publiée sur ses plateformes officielles.