Sénégal: Sédhiou - 30 jeunes formés en gestion administrative et financière grâce au projet EFFORT

Sédhiou — Trente jeunes issus d'organisations de la société civile et d'entreprises de la région de Sédhiou (sud) ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur la gestion administrative et financière, aux termes d'une session de formation de quatre jours, qui a pris fin ce dimanche, sous l'égide du projet EFFORT.

Le projet EFFORT (Encadrement, Formation, Facilités aux OSC pour la Revitalisation socio-économique inclusive des Territoires) est une initiative financé par l'Union européenne à hauteur de 174 millions FCFA.

Il vise à promouvoir l'inclusion économique et la participation responsable des femmes et des jeunes actifs dans les OSC et les entreprises sociales et solidaires des régions de Thiès et Sédhiou, a rappelé Issa Thiaw, représentant de Green Sénégal et responsable du projet EFFORT.

Dans le cadre de ce programme, a-t-il signalé, 23 organisations et entreprises de Sédhiou ont bénéficié d'un financement de 87 millions FCFA, tandis que 11 autres structures de Thiès ont reçu une enveloppe équivalente.

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Selon M. Thiaw, la formation, organisée en partenariat avec Humanité International, s'inscrit dans les activités transversales du projet lancé en 2024.

Issa Thiaw a déclaré que cette capacitation devrait permettre aux bénéficiaires de maîtriser la gestion des ressources mises à leur disposition, d'atteindre les objectifs fixés et de pérenniser les acquis après la clôture du projet.

Les services techniques accompagneront les participants dans le suivi et la consolidation des connaissances, afin d'assurer la durabilité des résultats, a-t-il précisé.

Le but visé est de capaciter les participants en gestion administrative et financière, afin qu'ils soient capables de gérer efficacement les ressources et de contribuer activement au développement socio-économique de leurs territoires.