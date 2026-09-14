Roumanie, 9e journée, 1re division

Gabriel Charpentier est sorti sur blessure dès la 19e lors du match nul concédé par l'Arges Pitesti face à Botosani (1-1). L'avant-centre congolais était titularisé pour le deuxième match de rang.

Russie, 8e journée, 1re division

Baltika rapporte un point de Voronezh (2-2). Titulaire dans l'axe de la défense, Loris Mouyokolo a été averti à la 82e.

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Russie, 11e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd corrige le Yenisey 5-0. Titulaire face à son ancien club, Emmerson Illoy Ayyet a reçu un carton jaune à la 55e.

Leningradets perd deux points contre Tekstilshtik (2-2). Sans Erving Botaka Yoboma, blessé depuis le 15 août.

Serbie, 8e journée, 2e division

Le TSC Topla Backa ne fait qu'une bouchée de Loznica (4-0). Sans Prestige Mboungou, toujours affilié au club, mais absent des feuilles de matches.

Suède, 21e journée, 1re division

Vasteras déroule chez l'AIK Stokholm (4-1). Titulaire et peu en vue, Bonaventure Lendambi a été remplacé à la 62e, à 1-1.

Suisse, 8e journée, 1re division

Le Servette remporte le derby lémanique à Lausanne (1-0). Morgan Poaty et Bradley Mazikou étaient tous deux titulaires : le premier à la gauche de la défense à cinq lausannoise, le second sr le flanc gauche de la défense à quatre genevoise.

Suisse, 8e journée, 2e division

Aarau est tenu en échec par Kriens (2-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 86e.