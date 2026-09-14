Congo-Brazzaville: (Roumanie, Russie, Serbie, Suède et Suisse)

14 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Roumanie, 9e journée, 1re division

Gabriel Charpentier est sorti sur blessure dès la 19e lors du match nul concédé par l'Arges Pitesti face à Botosani (1-1). L'avant-centre congolais était titularisé pour le deuxième match de rang.

Russie, 8e journée, 1re division

Baltika rapporte un point de Voronezh (2-2). Titulaire dans l'axe de la défense, Loris Mouyokolo a été averti à la 82e.

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Russie, 11e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd corrige le Yenisey 5-0. Titulaire face à son ancien club, Emmerson Illoy Ayyet a reçu un carton jaune à la 55e.

Leningradets perd deux points contre Tekstilshtik (2-2). Sans Erving Botaka Yoboma, blessé depuis le 15 août.

Serbie, 8e journée, 2e division

Le TSC Topla Backa ne fait qu'une bouchée de Loznica (4-0). Sans Prestige Mboungou, toujours affilié au club, mais absent des feuilles de matches.

Suède, 21e journée, 1re division

Vasteras déroule chez l'AIK Stokholm (4-1). Titulaire et peu en vue, Bonaventure Lendambi a été remplacé à la 62e, à 1-1.

Suisse, 8e journée, 1re division

Le Servette remporte le derby lémanique à Lausanne (1-0). Morgan Poaty et Bradley Mazikou étaient tous deux titulaires : le premier à la gauche de la défense à cinq lausannoise, le second sr le flanc gauche de la défense à quatre genevoise.

Suisse, 8e journée, 2e division

Aarau est tenu en échec par Kriens (2-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 86e.

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