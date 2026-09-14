Congo-Brazzaville: (Turquie et Ukraine)

14 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Turquie, 5e journée, 1re division

Premier but de la saison pour Gaïus Makouta qui permet à Alanyaspor de sauver le point du nul face à Gotzepe (2-2). A la 75e, le milieu relayeur, titulaire, surgit plein axe pour couper un centre d'Hagi.

Konyaspor s'offre son premier succès de la saison en battant Trabzonspor (1-0). Remplaçant Yhoan Andzouana est entré à la 75e.

En supériorité numérique pendant une mi-temps, Eyupspor s'incline face à Rizespor (0-2). En plus de son abattage défensif, l'international congolais a tenté de peser offensivement à l'image de sa frappe cadrée de la 16e minute, repoussée par Fofana.

Turquie, 7e journée, 2e division

Antalyaspor s'impose 2-1 à Umraniyespor. Avec Francis Nzaba titulaire et averti à la 87e.

Ukraine, 6e journée, 1re division

Le Polissya bat le Livyi Bereg 1-0. Sans Borel Tomandzoto et Beni Makouana.

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