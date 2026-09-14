Congo-Brazzaville: (Bulgarie, Espagne, Géorgie, Grèce et Hongrie)

14 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Bulgarie, 9e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia rapporte un point héroïque de son déplacement chez le Cherno More Varna (2-2). Remplaçant au coup d'envoi, Ryan Bidounga est entré à la pause, pour pallier l'expulsion de Katsarov, juste avant la mi-temps.

Les locaux menaient alors 2-0.

Toujours en quête de sa première victoire, le Lokomotiv Sofia est 13e et avant-dernier avec 4 points.

Espagne, 3e journée, 3e division, groupe 2

Huesca coule face à la réserve de Villarreal (0-3). Sans Yann Kembo, resté sur le banc.

Géorgie, 26e journée, 1re division

Dila Gori est tenu en échec par Batumi (2-2). Sans Romaric Etou, resté sur le banc.

Grèce, 4e journée, 1re division

Jordi Mboula est entré en jeu à la 61e lors du match nul de Kifisia face à Levadiakos (0-0).

Hongrie, 7e journée, 1re division

Deuxième victoire de la saison pour Zalaegerszeg, court vainqueur de la Puskas Academy (1-0). Queyrell Tchicamboud n'est pas entré en jeu.

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