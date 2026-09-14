Bulgarie, 9e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia rapporte un point héroïque de son déplacement chez le Cherno More Varna (2-2). Remplaçant au coup d'envoi, Ryan Bidounga est entré à la pause, pour pallier l'expulsion de Katsarov, juste avant la mi-temps.

Les locaux menaient alors 2-0.

Toujours en quête de sa première victoire, le Lokomotiv Sofia est 13e et avant-dernier avec 4 points.

Espagne, 3e journée, 3e division, groupe 2

Huesca coule face à la réserve de Villarreal (0-3). Sans Yann Kembo, resté sur le banc.

Géorgie, 26e journée, 1re division

Dila Gori est tenu en échec par Batumi (2-2). Sans Romaric Etou, resté sur le banc.

Grèce, 4e journée, 1re division

Jordi Mboula est entré en jeu à la 61e lors du match nul de Kifisia face à Levadiakos (0-0).

Hongrie, 7e journée, 1re division

Deuxième victoire de la saison pour Zalaegerszeg, court vainqueur de la Puskas Academy (1-0). Queyrell Tchicamboud n'est pas entré en jeu.