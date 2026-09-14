Madagascar: Volleyball/Coupe de Madagascar 2D - GNVB et VBCD sacrés

Finales 100 % Analamanga. La Coupe de Madagascar de deuxième division a rendu son verdict samedi soir au gymnase d'Ankorondrano. Chez les hommes, la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) s'est imposée au bout du suspense face à Tia Volleyball Club (TVBC), trois sets à deux.

TVBC, qui compte dans ses rangs d'anciens internationaux comme Rija et Onja du Cosfa, ainsi que plusieurs anciens joueurs de l'ASI, a remporté les deux premières manches sans trop de difficulté (25-17, 25-19). Les Gendarmes ont ensuite réagi pour égaliser à deux sets partout (27-25, 25-15).

La GNVB a pris les devants 5-2 dans le tie-break, avant de voir son adversaire revenir à 8-8. L'équipe de Betongolo a finalement arraché la victoire 20-18 après cinq balles de match.

Chez les dames, VBC Diamant, renforcé par l'ancienne joueuse de Stef'Auto Eliema Rasoaniaina, a dominé en finale les jeunes volleyeuses de Squad-X en trois sets (25-22, 25-15, 25-21).

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La troisième place masculine est revenue à BMVB d'Analamanga, vainqueur de GSVBC d'Atsimo-Andrefana, trois sets à un. Chez les dames, Voara d'Analamanga a surclassé EVBE de Vakinankaratra.

Deux autres compétitions nationales figurent encore au calendrier de la Fédération malgache de volleyball pour le dernier trimestre. Le championnat de première division se déroulera du 25 septembre au 3 octobre dans la capitale. La Coupe nationale U23 clôturera la saison début novembre à Antsirabe.