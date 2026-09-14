Madagascar: Exposition - Le Musée de la Photographie remonte aux origines

Le Musée de la Photographie revient sur les débuts de la photographie à Madagascar avec une exposition consacrée aux premières images réalisées sur l'île.

À partir du 3 octobre, le Musée de la Photographie de Madagascar à Anjohy présentera « Origines. Débuts de la photographie à Madagascar », consacrée à la période 1853-1890. L'exposition propose de nouvelles clés de lecture des premières archives photographiques, en interrogeant ce que les images montrent, mais aussi ce qu'elles taisent.

Elle revient notamment sur les premières réactions des Malgaches face à cette nouvelle technologie : incompréhension, méfiance et enthousiasme. Le parcours rappelle également qu'en 1826, le portrait sur toile de Radama Ier est achevé, la même année où Nicéphore Niépce réalise en France ce qui est considéré comme la première photographie de l'Histoire.

Après la restriction de l'accès des étrangers à Madagascar en 1828, l'île reste au centre des intérêts européens. Évangélistes, négociants et explorateurs cherchent à approcher le royaume et sa cour. C'est dans ce contexte que la photographie fait son entrée à Madagascar en 1853, avec des enjeux diplomatiques, politiques, religieux et économiques.

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« Origines » prendra le relais d'« Exilées », consacrée aux princesses malgaches contraintes à l'exil lors de la conquête française, parmi lesquelles Ranavalona III, dernière reine de Madagascar. Avec cette nouvelle exposition, le Musée poursuit son travail de valorisation des archives photographiques et de transmission de l'histoire du pays.