Madagascar: Ampasampito - La jeune fille portée disparue retrouvée inconsciente

Anjarasoa Fitiavana Ranaivomanana, 19 ans, était portée disparue depuis le matin du 12 septembre. Elle a été retrouvée inconsciente dans la soirée du même jour, après les recherches menées par sa famille et les appels à la recherche diffusés sur les réseaux sociaux.

Sa famille l'a retrouvée à Météo Ampasampito, dans la nuit de samedi. Selon les informations communiquées par la famille, son état a été constaté à l'issue des recherches menées durant toute la journée. Elle a immédiatement été conduite à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), où elle n'avait pas encore totalement repris connaissance.

De nombreuses précisions restent attendues sur ce qui est arrivé à Fitiavana. Les événements survenus entre le moment de sa disparition et celui où elle a été retrouvée à Ampasampito figurent notamment parmi les points sur lesquels portent les investigations.

Selon les explications de son oncle maternel, les forces de l'ordre ont pris l'affaire en main et l'enquête est en cours. Les résultats de l'enquête et des examens médicaux devraient permettre d'éclaircir davantage les circonstances de l'affaire.