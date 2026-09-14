Congo-Kinshasa: La C64 maintient sa marche à Kananga en dépit de la suspension des manifestations politiques

Les manifestations politiques sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre à Kananga, capitale provinciale du Kasaï-Central. L'autorité urbaine indique que cette décision est motivée par des raisons sécuritaires. La coalition de l'opposition C64/Kasaï-Central dénonce une mesure qu'elle qualifie d'anticonstitutionnelle et maintient sa manifestation prévue mardi 15 septembre pour dire non au changement de la Constitution.

Dans un communiqué publié samedi dernier, la maire de Kananga, Rose Muadi, a suspendu les rassemblements politiques jusqu'à nouvel ordre. Elle invoque des raisons sécuritaires et affirme vouloir préserver l'ordre public. La mairie interdit notamment tout attroupement de plus de dix personnes.

Cette décision est mal accueillie par la Coalition Article 64. Le regroupement de l'opposition avait annoncé une marche pacifique pour le mardi 15 septembre afin de s'opposer à tout projet de changement de la Constitution. La C64 affirme avoir informé les autorités urbaines de la tenue de cette manifestation.

Elle estime que cette interdiction vise à empêcher les opposants de manifester. La coalition considère la mesure comme une violation de l'article 26 de la Constitution, qui garantit la liberté de manifestation. Malgré la décision de l'autorité urbaine, la C64 maintient son programme.

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L'opposition décrie un excès de pouvoir

Pour Georges Nyembu, porte-parole adjoint du parti Engagement Citoyen pour le Développement (ECIDÉ) au Kasaï-Central, cette interdiction constitue un excès de pouvoir :

« Cette interdiction est un excès de pouvoir et une violation de la Constitution. Nous appelons nos militants et militantes à ne pas céder à la provocation. La marche n'est pas une faveur d'une autorité. C'est un droit et nous avons le droit de tenir notre manifestation ».

De son côté, la mairie demande à la police et aux autres services de sécurité de faire respecter cette mesure. Elle appelle également la population à la vigilance et l'invite à vaquer normalement à ses activités.