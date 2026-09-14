Gabon: Le ring et la classe - A Etami Boxing club, on prépare aussi l'avenir

Gants aux mains le matin, cahiers l'après-midi, à Etami Boxing Club, la devise est simple : pas de champion sans discipline, à l'entraînement comme à l'école. Samedi, sur la plage Léon Mba, le club a récompensé 3 de ses jeunes. Keïta Eugène, Assoumou Eyi et Longa Daniel ont reçu 50 000 FCFA chacun pour bien démarrer l'année scolaire 2026-2027.

La condition : avoir brillé en classe.« On ne veut pas seulement des boxeurs. On veut des jeunes qui réussissent », souligne Teddy Lémboumba Mouory, président du club. « La boxe apprend le respect, le travail, la rigueur. C'est ce qu'on veut leur transmettre pour éviter l'oisiveté et bâtir leur avenir ».

Un message reçu 5/5 par les parents. « Merci à Etami Boxing Club. Voir qu'on s'occupe de l'école de nos enfants en plus du sport, ça nous donne encore plus envie de les accompagner », témoigne Okende Patrick.

Un club jeune, des ambitions grandes

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Né en janvier 2026, Etami Boxing Club peut compter sur Élias Kougui Minka Bipindi. 30 ans de carrière. L'homme qui a coaché Taylor Mabika, de JO d'Athènes 2004 au titre africain.

Déjà, le club marque des points : 2 victoires sur 3 combats au Ngouoni Boxing Gala le 23 août dernier. Objectif affiché : « Les faire passer pros avant 20 ans ». Avec ce soutien à la scolarité, Etami Boxing Club le prouve : avant de viser la ceinture, on vise d'abord le diplôme. Parce que le plus beau combat, c'est celui de la réussite.