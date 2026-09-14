Afrique: Un touriste secouru après des difficultés respiratoires

Un ressortissant kényan de 38 ans a été secouru le vendredi 11 septembre 2026 après s'être retrouvé en difficulté alors qu'il pratiquait du snorkeling dans le lagon de Deux-Frères, au large de Camp-des-Pêcheurs.

Selon les informations, le touriste, qui séjournait au Constance Belle Mare Plage avec sa famille, participait à une sortie en mer à bord d'un catamaran d'Aqua Cruise lorsqu'il s'est retrouvé en difficulté dans l'eau. Le skipper du catamaran est intervenu pour le sortir de l'eau avant de le conduire au poste de la National Coast Guard (NCG) de Deux-Frères. Le touriste présentait alors des difficultés respiratoires.

Les membres de la NCG lui ont prodigué les premiers soins avant son transfert vers la Médiclinique de Bel-Air. Après une première prise en charge, il a été référé à l'hôpital SAJ, où il a été admis aux soins intensifs, son état de santé étant considéré comme sérieux. L'homme était accompagné de son épouse et de leurs deux enfants lors de la sortie en mer.

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La famille était arrivée à Maurice le 5 septembre et devait quitter le pays les samedi 12 septembre. La police et le autorités concernées se sont rendues sur place. La déposition de l'épouse du touriste a également été recueillie. Les circonstances exactes dans lesquelles le touriste s'est retrouvé en difficulté lors de la séance de snorkeling restent encore à déterminer.