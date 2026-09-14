Ile Maurice: Agression présumée d'un patient par un membre du personnel médical

La famille d'un jeune homme de 23 ans, admis à l'hôpital Victoria, à Candos, soupçonne que ce dernier aurait été victime d'une agression impliquant un membre du personnel médical. Sa mère a rapporté l'affaire aux autorités le jeudi 10 septembre, après avoir découvert son fils avec plusieurs dents de devant cassées et du sang sur son t-shirt. Le jeune homme est hospitalisé à la salle 15 de l'hôpital depuis le 8 septembre. Selon les déclarations de sa mère, une habitante de Quatre-Bornes âgée de 53 ans, elle s'est rendue dans le service où se trouvait son fils le jeudi 10 septembre, vers 10 h 10. Elle affirme l'avoir retrouvé attaché au lit et avoir remarqué des traces de sang sur son t-shirt ainsi qu'une boule de coton dans sa bouche.

«Il s'était montré agressif»

Inquiète, elle aurait tenté de savoir ce qui s'était passé. Toutefois, son fils n'aurait pas été en mesure de lui fournir des explications. Ce n'est qu'après qu'il eut retiré et recraché le coton de sa bouche que sa mère aurait constaté que plusieurs de ses dents de devant étaient cassées. Elle aurait alors demandé des explications au médecin traitant de son fils. Il lui aurait indiqué que le jeune homme s'était montré très agressif et qu'un transfert vers l'hôpital Brown Sequard était envisagé. La mère aurait alors exprimé son désaccord.

Face aux blessures constatées et en l'absence d'explications sur les circonstances dans lesquelles son fils aurait perdu plusieurs dents, la famille soupçonne qu'il aurait pu être agressé par un membre du personnel médical. Il s'agit toutefois, à ce stade, de soupçons formulés par la famille et aucune responsabilité n'a été établie. La mère a rapporté l'affaire à la police vers 13 h 44 le même jour. Elle a indiqué ne disposer d'aucun témoin direct susceptible de confirmer ses soupçons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, selon sa déclaration, la zone concernée serait couverte par des caméras de vidéosurveillance. Les images de ces caméras pourraient ainsi constituer un élément important pour tenter de déterminer ce qui s'est réellement passé et dans quelles circonstances le jeune homme a subi ses blessures. La famille souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire, notamment sur l'origine des blessures et les circonstances ayant conduit à la fracture de plusieurs dents du jeune homme.