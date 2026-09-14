Angola: L'offre publique de vente de Standard Bank Angola renforce la maturité du Programme de privatisations

Luanda — L'offre publique de vente (OPV) d'actions de Standard Bank Angola (SBA) renforce la maturité du programme de privatisations (PROPRIV) et consolide la confiance des investisseurs dans l'économie angolaise, a déclaré ce vendredi à Luanda Carla Nogueira, administratrice exécutive de l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE).

Lors de la cérémonie de lancement de l'opération, la responsable a expliqué que le processus prévoit la cession de 34 % de la participation détenue par l'État dans SBA, dont 24 % seront acquis par l'actionnaire Standard Bank Group dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption.

Elle a également indiqué que les 10 % restants seraient disponibles pour une souscription publique sur le marché des capitaux.

Carla Nogueira a souligné que le PROPRIV reflète le choix stratégique de politique économique de l'exécutif angolais visant à réduire, de manière progressive et responsable, la présence directe de l'État dans l'économie, tout en favorisant le transfert d'actifs à fort potentiel vers le secteur privé.

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La responsable a souligné que les six opérations déjà réalisées dans le cadre du PROPRIV ont porté sur un montant total de 1 600 milliards de kwanzas, tout en mobilisant plus de 25 000 investisseurs et en dépassant de 2,7 fois la capitalisation boursière attendue.

Pour l'IGAPE, la décision du groupe Standard Bank de renforcer sa participation au capital de sa filiale angolaise constitue un signal fort de confiance de la part du plus grand groupe financier du continent africain, confortant ainsi les perspectives économiques positives de l'Angola.

La responsable a exhorté les acteurs de l'opération et les opérateurs économiques à continuer de développer des solutions pour mobiliser l'épargne nationale et à encourager d'autres entreprises à recourir au marché de la dette et des valeurs mobilières pour financer leur croissance.