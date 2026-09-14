Angola: L'État met en vente 34 % du capital de la Standard Bank Angola

11 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/CS/LUZ

Luanda — L'État angolais a mis en vente, ce vendredi, 34 % de sa participation dans la Standard Bank Angola (SBA) par le biais d'une offre publique de vente (OPV), dans le cadre du Programme de privatisations (PROPRIV).

Cette opération vise à dynamiser le marché national des capitaux et à élargir l'actionnariat de l'institution financière ; elle prévoit la cession de 4 760 000 actions ordinaires, d'une valeur nominale unitaire de 5 000 kwanzas.

La période de souscription, ouverte ce jour à 12 heures, s'achèvera le 25 septembre; le prix de lancement est fixé dans une fourchette allant de 41 220 à 50 000 kwanzas par action.

Conformément aux modalités de l'offre, le prix final sera déterminé à la clôture de celle-ci via un mécanisme d'enchères permettant d'évaluer la demande, tous les souscripteurs retenus payant alors le même prix par action.

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Concernant la structure de l'offre, le capital social de la SBA s'élève à 70 millions de kwanzas, soit 14 millions d'actions ; la part mise en vente par l'organisme cédant (IGAPE) représente 4 760 000 actions, soit 34 % du capital social de l'institution.

Selon le programme de l'OPF, la cession comprend deux volets : la Tranche A, prise en charge par le Standard Bank Group -- qui bénéficie d'un droit de préférence sur 24 % des actions, soit environ 3 360 000 titres -- et la Tranche B, destinée au grand public (investisseurs particuliers et institutionnels), portant sur 10 % du capital, soit 1 400 000 actions.

Conformément au règlement de la cession, les personnes physiques ou morales, résidentes ou non-résidentes au regard de la réglementation des changes, peuvent y participer ; la vente s'effectuera par voie de tirage au sort aléatoire via le système.

À l'issue du processus, l'actionnariat de Standard Bank Angola se répartira comme suit : Standard Bank Group (75 %), l'État angolais via l'IGAPE et le Fonds souverain (15 %), et le grand public (10 %).

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