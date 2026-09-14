Angola: Le Gouvernement montre la voie à l'autosuffisance en produits pétroliers

Luanda — L'intégration des capacités de raffinage est la voie à suivre pour atteindre l'autosuffisance en produits pétroliers en Angola et sur le continent africain en général, selon le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso.

S'exprimant jeudi lors de la clôture de la 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola (AOG 2026), il a déclaré que cet engagement était urgent pour éviter la dépendance vis-à-vis des marchés tiers.

Pour ce faire, il a assuré que le Gouvernement angolais avait créé les conditions nécessaires, en termes de régimes juridiques, fiscaux, de change et autres, qui favorisent les investissements privés nationaux et étrangers.

Ces mesures visent à développer les activités d'exploration afin d'accroître la production pétrolière.

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Au cours de son discours, il a plaidé pour un renforcement des incitations offertes aux jeunes Angolais et aux femmes afin qu'ils s'orientent vers les sciences et rejoignent le secteur.

Il a été noté qu'environ 90 % de la main-d'oeuvre du secteur est angolaise, un indicateur jugé encourageant, mais qui nécessite des efforts supplémentaires.

La 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola (AOG 2026) s'est déroulée sous le thème « Investir dans l'avenir de l'Angola ».

L'événement a réuni plus de trois mille participants de 30 nationalités et 83 entreprises exposantes.

Pendant deux jours, des sujets tels que l'économie gazière en Angola, la sécurité d'approvisionnement et le raffinage, le financement des entreprises nationales, le contenu local, l'exploration terrestre, l'intelligence artificielle et les actifs matures ont été abordés.