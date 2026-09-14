Angola: Des hommes d'affaires étrangers appelés à investir au pays

Luanda — La secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, a lancé jeudi à Luanda un appel aux investisseurs étrangers afin qu'ils investissent en Angola et contribuent ainsi à la diversification de l'économie nationale.

La responsable s'exprimait lors de la cérémonie de présentation officielle de l'Association des investisseurs angolais et chinois, une organisation qui vise à attirer les investissements et à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays.

À cette occasion, elle a qualifié la Chine de partenaire stratégique de l'Angola dans le secteur extractif et pour l'exportation de machines.

Selon la secrétaire d'État, les échanges commerciaux dans le secteur extractif et pour l'exportation de machines ont respectivement atteint 4,93 milliards et 16,4 milliards de dollars américains en 2025.

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« Ce chiffre démontre que l'Angola maintient un important excédent commercial avec la Chine », a-t-elle déclaré.

La secrétaire d'État a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale par l'augmentation des exportations de produits angolais non pétroliers, la promotion de nouveaux investissements et le transfert de technologies.

Dans une déclaration à la presse, le promoteur de l'Association des investisseurs angolais-chinois, Liu Guirgen, a indiqué que l'organisation vise à contribuer à la diversification économique en mobilisant les investissements et la coopération commerciale entre l'Angola et la Chine.

Selon lui, l'association servira de passerelle entre les entrepreneurs chinois et les institutions gouvernementales angolaises, afin de faciliter le dialogue et la mise en oeuvre d'investissements et de projets stratégiques pour le développement du pays.

Liu Guirgen a également précisé que l'association compte actuellement 20 entreprises chinoises et quatre entreprises angolaises parmi ses membres.

Il a souligné que l'organisation prévoit d'attirer davantage d'investissements en Angola dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche et de la production d'aluminium.

Il a révélé que l'une des entreprises membres réalise déjà un investissement estimé à 1,5 milliard de dollars américains dans un parc industriel, avec des projets liés à la production d'acier et d'aluminium.

Dans le domaine agricole, il a mentionné un projet de développement d'une filière intégrée de production de coton et de soie dans les provinces de Malanje, Cuanza Norte et Icolo e Bengo.

Le gala de présentation de l'Association des investisseurs angolais et chinois a été marqué par le dévoilement de la plaque inaugurale et des animations culturelles.

Des membres du Gouvernement, des représentants de la Chambre de commerce Angola-Chine, des représentants d'entreprises chinoises et angolaises, ainsi que d'autres personnalités, ont assisté à l'événement.