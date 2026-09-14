Angola: Une entreprise présente des solutions technologiques pour l'industrie pétrolière

Luanda — Le groupe Copia a présenté, lors de la conférence Angola Oil & Gas 2026 qui s'est tenue les 9 et 10 à Luanda, les solutions technologiques développées pour répondre aux défis de l'industrie pétrolière locale.

Selon le président du conseil d'administration, Adilson Nelumba, il s'agit du logiciel « Copias Seis », dédié à l'interprétation sismique et à la modélisation des réservoirs, ainsi que du logiciel « DynamicSim », destiné à la gestion et au suivi des champs pétroliers.

Il a expliqué que ces solutions intègrent des modules d'intelligence artificielle (IA) développés par l'entreprise, axés sur l'optimisation des processus, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'aide à la décision.

Adilson Nelumba a également souligné l'importance de la conférence Angola Oil & Gas 2026 comme l'un des principaux événements de l'industrie pétrolière et gazière du pays.

Il a par ailleurs mentionné la participation récente de l'entreprise aux conférences Qatar LNG et Namibia Oil and Gas.