Angola: La BODIVA échange plus de 820 millions de kwanzas

Luanda — La Bourse angolaise des titres de créance (BODIVA) a enregistré un volume d'échanges de plus de 820,6 millions de kwanzas jeudi, réparti sur 290 transactions portant sur 14 543 titres.

Les données de la séance indiquent une hausse globale de 0,25 %, marquée par la performance positive des actions de l'Unitel, qui ont enregistré la plus forte progression parmi les valeurs échangées.

L'action de l'Unitel a progressé de 3,45 % pour atteindre 30 000 kwanzas, concentrant 172 transactions, pour un volume total de 8 137 actions échangées et une valeur totale de 235,6 millions de kwanzas.

La performance de l'Unitel s'inscrit dans un contexte de moindre dynamisme des autres valeurs, trois d'entre elles clôturant la séance inchangées.

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L'action de la BAI (banque) est restée stable à 90 500 kwanzas, après 18 transactions portant sur 1 439 actions et un volume total de 128,8 millions de kwanzas.

De même, l'action de Caixa Geral de Angola (CGA) a clôturé la séance à 19 300 kwanzas, également inchangée, avec 28 transactions, 128 actions échangées et un volume total de 2,5 millions de kwanzas.

L'action de l'ENSA (assurance) est également restée stable à 24 000 kwanzas, après 31 transactions portant sur 386 actions, pour une valeur d'environ 9,2 millions de kwanzas.

Parmi les valeurs en baisse, la BFA (banque) se distingue avec une chute de 2,00 % de son action à 98 000 kwanzas. Le titre a enregistré 28 transactions, portant sur 4 421 actions, pour un volume total de 442 millions de kwanzas, soit la plus forte variation de la séance.

La BODIVA a clôturé la séance en baisse de 1,20 %, à 82 000 kwanzas, après 13 transactions portant sur 32 actions, pour une valeur d'environ 2,6 millions de kwanzas.