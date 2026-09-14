Angola: Le pays maintient sa stratégie pour lutter contre le déclin de la production pétrolière

10 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/DK/SB

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a réaffirmé ce vendredi à Luanda l'engagement continu de l'Angola à attirer les investissements dans le secteur pétrolier, afin d'enrayer le déclin de la production et de promouvoir le développement national.

Le gouvernant a réitéré cette stratégie en marge de la clôture de la 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola (AOG 2026), qui s'est tenue les 9 et 10 de ce mois à Luanda.

Il a reconnu que l'Angola suscite un intérêt croissant de la part des opérateurs mondiaux du secteur, du système financier et des compagnies d'assurance.

À titre d'exemple, le ministre a cité les accords signés lors de l'AOG 2026 entre l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), la compagnie pétrolière nationale Sonangol, Shell, Equinor, Chevron, TotalEnergies, ExxonMobil et Qatar Energy, qui fait son retour sur le marché angolais.

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Il a rappelé que ces accords représentent l'aboutissement d'années de travail et de négociations, et ouvrent une nouvelle ère pour l'exploration pétrolière dans le pays.

La 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola (AOG 2026), placée sous le thème « Investir dans l'avenir de l'Angola », a réuni plus de trois mille participants de 30 nationalités et 83 entreprises exposantes.

Pendant deux jours, les discussions ont porté sur des sujets tels que l'économie gazière en Angola, la sécurité d'approvisionnement et le raffinage, le financement des entreprises nationales, le contenu local, l'exploration terrestre, l'intelligence artificielle et les actifs matures.

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