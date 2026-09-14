Angola: Le pays et le Botswana réaffirment leur coopération dans le domaine de la défense

Luanda — L'Angola et le Botswana ont réaffirmé leur intention de renforcer la coopération dans le domaine de la défense, en mettant l'accent sur la formation militaire, les exercices conjoints, les échanges, le dialogue stratégique, le partage d'expériences opérationnelles et le développement des industries de défense.

Cette position a été exprimée ce jeudi à Luanda par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio do Amaral, lors d'une rencontre avec le ministre d'État chargé de la Défense et de la Sécurité du Botswana, Moeti Mohwasa, actuellement en visite officielle en Angola.

Intervenant lors de la réunion bilatérale, Lúcio do Amaral a souligné que la signature, le 8 septembre, de l'accord de coopération en matière de défense entre les deux pays marque le passage de l'engagement politique à des résultats concrets et effectifs, reflétant la volonté des deux gouvernements de consolider un partenariat durable.

Le ministre a exprimé le souhait que la mise en oeuvre de l'accord soit immédiate, dans le respect des étapes prévues pour son entrée en vigueur.

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Selon le ministre, cet instrument permettra de renforcer la collaboration dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation militaire, des exercices conjoints, des programmes d'échange, du dialogue stratégique et du partage d'expériences opérationnelles.

Il a ajouté que l'Angola entendait étendre cette coopération à des domaines tels que la santé militaire, le génie militaire, la cartographie, l'hydrographie et la coopération entre les établissements d'enseignement militaire des deux pays.

Lúcio do Amaral a également souligné la possibilité d'une collaboration dans le développement des industries de défense et des services de soutien, notamment dans les domaines de la maintenance des équipements, de la logistique, de la formation technique spécialisée et des technologies de défense.

Selon le ministre, cette coopération pourrait contribuer au renforcement de la sécurité nationale, à la qualification des cadres, au transfert de technologies et à la croissance économique.

Sécurité régionale

Le ministre de la Défense nationale a souligné que, bien que l'Angola et le Botswana ne partagent pas de frontière terrestre commune, la réalité géographique de l'Afrique australe impose une interdépendance réelle entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a préconisé une meilleure coordination entre les agences de sécurité, par le partage d'informations, des enquêtes coordonnées et une planification opérationnelle conjointe, afin de faire face à l'activité croissante des réseaux criminels transnationaux.

Il a également estimé que la mise en service du corridor de Lobito et le renforcement des liaisons régionales rendaient cette coopération d'autant plus nécessaire.

Parmi les domaines prioritaires identifiés par les deux pays, il a cité la criminalité organisée transnationale, le terrorisme et les menaces en matière de cybersécurité, ainsi que la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le commerce illicite et l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Lúcio do Amaral a également exprimé la volonté de l'Angola de collaborer avec le Botswana pour lutter contre le vol de bétail dans le nord du pays, compte tenu du lien possible entre ce phénomène et des réseaux criminels organisés d'envergure transnationale.

Le Botswana souhaite renforcer la coopération

À l'issue de la rencontre bilatérale, le ministre d'État chargé de la Défense et de la Sécurité auprès de la Présidence de la République du Botswana, Moeti Mohwasa, a souligné que la signature de l'accord de coopération dans le domaine de la défense marquait une étape clé pour l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Il a estimé que cette coopération n'en était qu'à un stade embryonnaire, l'accord venant tout juste d'être signé ; il reste donc « beaucoup de chemin à parcourir », notamment pour rendre opérationnel le Comité conjoint de défense.

Le ministre d'État a souligné que le Botswana reconnaît l'expérience de l'Angola en matière de défense, compte tenu des périodes de conflit armé qu'a traversées ce pays, estimant que les autorités et le peuple botswanais ont beaucoup à apprendre de l'expérience angolaise dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Barrière linguistique

Le responsable a également souligné la nécessité de surmonter la barrière linguistique entre les deux pays, étant donné que l'anglais est la langue officielle du Botswana et le portugais celle de l'Angola.

À cet égard, il a expliqué qu'un échange linguistique est prévu entre les militaires des deux forces armées : des militaires botswanais se rendront en Angola pour apprendre le portugais, tandis que des militaires angolais suivront une formation en anglais dans ce pays.

L'industrie militaire constitue un autre domaine d'intérêt, le Botswana considérant ce secteur comme ayant un potentiel de développement conjoint avec l'Angola.

Selon le responsable, la coopération dans ce domaine pourrait permettre aux deux pays de développer leurs propres capacités tout en créant des emplois pour leurs populations respectives.

Le ministre d'État a également exprimé sa satisfaction d'être en Angola, soulignant l'« énergie positive » transmise par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio do Amaral.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies en 1976 et sont marquées par la coopération et la solidarité entre les deux pays.