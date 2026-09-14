Angola: La Sistec présente une solution Internet pour les locomotives du Corridor de Lobito

Benguela — Une solution Internet en orbite basse, utilisant la technologie satellitaire OneWeb, conçue pour garantir la connectivité le long de la ligne du Corridor de Lobito, est l'attraction phare du stand de la Sistec à la Foire internationale de Benguela (FIB), édition 2026.

L'information a été communiquée à l'ANGOP par le coordinateur Sud de la Sistec pour les énergies renouvelables, Nélson Duarte, qui a expliqué que ce système vise à assurer la connectivité et à faciliter les communications radio par satellite et Internet pour les locomotives sur l'ensemble du tracé ferroviaire du Corridor de Lobito.

Nélson Duarte a souligné que l'équipement est déjà disponible pour le déploiement et qu'ils attendent désormais une manifestation d'intérêt du concessionnaire du Corridor de Lobito afin que les locomotives bénéficient d'une couverture Internet sur toute la ligne.

Il a indiqué qu'outre les applications ferroviaires, cette technologie peut être utilisée par différents secteurs d'activité couverts par le Corridor de Lobito, notamment l'agriculture, l'industrie et la pêche, et répondre aux besoins de communication dans les zones rurales et les zones critiques.

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« Cet internet est adapté à tous les secteurs. Nous proposons des offres pour les entreprises et les particuliers. Nous offrons différents forfaits et débits à des prix compétitifs, accessibles aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers », a-t-il déclaré.

Selon Nelson Duarte, la solution comprend des équipements adaptables à différents environnements, y compris les zones où les réseaux de communication conventionnels présentent des limitations.

En zone urbaine, a-t-il ajouté, la Sistec fournit également des solutions de connectivité pour les entreprises, les usines, les industries et les particuliers, avec différentes capacités et débits.