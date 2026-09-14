Angola: Le baril de pétrole approche les 110 dollars américains

Luanda — Le Brent, pour livraison en novembre, a ouvert en hausse ce vendredi à 109,37 dollars le baril, soit une progression de 7,43 dollars par rapport à la séance précédente.

Cette poursuite de la hausse s'explique par les signes de perturbations persistantes de l'approvisionnement, dues à de nouvelles attaques contre des navires au Moyen-Orient.

À ce niveau de prix, le pétrole s'approche d'une hausse hebdomadaire significative, alors que les États-Unis et l'Iran mènent certaines des attaques les plus meurtrières contre des navires depuis le début du conflit.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également utilisé comme référence par l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.