Congo-Kinshasa: Matadi - Les retraités de l'ONATRA réclament plus de 100 mois d'arriérés de leur rente

13 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les retraités et les veuves des retraités de l'Office national des transports (ONATRA) ont observé un sit-in vendredi 12 septembre devant les bureaux de l'entreprise à Matadi. Ils réclament le paiement de leurs décomptes finaux, de leurs rentes ainsi que de plus de cent mois de salaires d'attente restés impayés. Selon eux, certains de ces arriérés datent de plus de dix ans. Cette situation continue de plonger plusieurs familles dans de grandes difficultés.

Après des années passées au service de l'entreprise, ces anciens agents de l'ONATRA disent aujourd'hui affronter les réalités de la retraite sans les revenus qu'ils attendaient pour subvenir à leurs besoins. Zéphirin Kipamu, retraité depuis 2016, témoigne :

« Nous manifestons pour dire aux autorités que sans ce salaire d'attente, on nous conduit à la mort. Plus de trois cents de nos collègues sont déjà décédés, faute d'assistance. Mais, la direction de l'ONATRA continue de faire la sourde oreille ».

Cette situation affecte également les veuves d'anciens travailleurs de l'entreprise.

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« Mon mari est décédé en 2025 sans avoir perçu son décompte final. Il a travaillé à l'ONATRA depuis 1984. Aujourd'hui, on nous dit que les retraités ne seront plus payés. Comment sommes-nous censés vivre ? », interroge l'une d'elle, Marie Masevo.

Au-delà des arriérés réclamés, ces retraités dénoncent aussi l'absence de prise en charge par la Caise nationale de sécurité sociale (CNSS), malgré les cotisations versées durant leur carrière.

Les syndicalistes appellent les autorités provinciales et nationales à agir en urgence afin que les retraités et les veuves soient rétablis dans leurs droits.

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