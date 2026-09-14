Cote d'Ivoire: N'zianouan - Mariatou Koné met les femmes au coeur de la cohésion sociale et du développement

À l'occasion de la 4e édition de la fête des femmes de N'zianouan, samedi 12 septembre 2026, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Mariatou Koné, a rendu hommage au rôle des femmes dans la famille et la société. Elle les a également appelées à renforcer leur solidarité, leur autonomisation économique et leur engagement en faveur de la paix et de la protection de l'environnement.

« La femme est le pilier fondamental sur lequel repose la famille. » C'est autour de cette conviction que la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Mariatou Koné, a placé son intervention lors de la 4e édition de la fête des femmes de N'zianouan, dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

Placée sous son haut patronage, la cérémonie s'est tenue samedi 12 septembre autour du thème : « Femme de N'zianouan, gardienne des traditions et bâtisseuse de l'avenir ». Elle a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, et le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba, parrain de la cérémonie.

« Renforcer l'union et la solidarité »

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Dans son intervention, Mariatou Koné a salué l'engagement des femmes, de la grand-mère à la fille, dans la stabilité des familles et le développement des communautés. Elle a également souligné leur capacité à rapprocher les populations au-delà des différences sociales, culturelles et religieuses.

La ministre a encouragé les femmes de N'zianouan à renforcer leur organisation et leur solidarité. « C'est ensemble, dans l'union et la fraternité, que nous parviendrons à relever les défis qui se présentent à nous », a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur l'importance de l'autonomisation économique. Pour elle, une femme disposant de moyens pour entreprendre et soutenir sa famille contribue directement au développement de sa communauté.

Contre l'orpaillage illégal

Autre sujet abordé : la protection de l'environnement. Face aux conséquences du dragage et de l'exploitation minière illégale, Mariatou Koné a invité les femmes à jouer un rôle actif dans la préservation des ressources naturelles.

« Soyez les gardiennes de notre patrimoine national », a-t-elle lancé, attirant l'attention sur les effets de l'orpaillage illégal sur les écosystèmes, les ressources en eau, la santé et la scolarisation des enfants.

Plus de 8 millions de FCFA de dons

La cérémonie a été marquée par un geste de solidarité de la ministre en faveur des femmes de N'zianouan. Elle leur a offert des dons en numéraire d'un montant de plus de 8 millions de FCFA, ainsi que des équipements électroménagers, des vivres et des pagnes.

La présidente de la Fédération des femmes de N'zianouan, Biba Ouattara, a salué ce soutien et plaidé pour davantage de projets de développement et de renforcement des capacités.

De son côté, Pierre Dimba a salué l'engagement de Mariatou Koné au service des populations et annoncé la réalisation de plusieurs projets de développement dans la région.

À N'zianouan, les femmes ont ainsi été invitées à consolider leur rôle dans la famille, l'économie locale, la préservation de l'environnement et le maintien de la paix.