Cote d'Ivoire: N'zianouan - Mariatou Koné appelle les femmes à faire front contre l'orpaillage illégal

À N'zianouan, dans le département de Tiassalé, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Mariatou Koné, a invité les femmes à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Elle les a appelées à devenir des actrices de la protection des terres, des cours d'eau et de l'avenir des enfants.

La lutte contre l'orpaillage illégal ne se joue pas uniquement sur les sites miniers. Elle passe aussi par la sensibilisation et la mobilisation des communautés. C'est le message porté par Mariatou Koné, samedi 12 septembre 2026, à N'zianouan, à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux femmes de cette localité du département de Tiassalé.

La ministre a saisi cette tribune pour appeler les femmes à s'engager aux côtés des autorités dans la lutte contre l'exploitation minière illégale.

« Je voudrais saisir la présente opportunité pour vous exhorter à un engagement ferme à lutter contre l'orpaillage illégal, à lutter contre l'exploitation minière illégale », a-t-elle déclaré, en présence notamment de Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des terres et des cours d'eau menacés

Pour Mariatou Koné, les conséquences de l'exploitation minière illégale dépassent largement la seule question de l'environnement. Elle a dénoncé la destruction des terres, la dégradation des cours d'eau et les risques pour la santé des populations.

La ministre a également attiré l'attention sur la déscolarisation des enfants, attirés, selon elle, par les perspectives de gains rapides sur les sites d'orpaillage.

« Ce phénomène représente une grande menace pour notre patrimoine foncier, pour nos terres arables et pour notre santé », a-t-elle insisté.

Face à ces risques, elle a demandé aux femmes de jouer un rôle de veille dans leurs communautés. « Soyez les gardiennes de notre patrimoine national », leur a-t-elle lancé, les invitant à intensifier leurs actions pour contribuer à la préservation des ressources naturelles.

Les femmes promettent de se mobiliser

L'appel semble avoir trouvé un écho favorable auprès des femmes de N'zianouan. La présidente de la Fédération des associations de femmes de N'zianouan, Biba Ouattara, a assuré la ministre de leur détermination à contribuer à l'éradication du phénomène.

« On voudrait rassurer madame la ministre et lui dire qu'on mettra tout en oeuvre pour que ce phénomène prenne fin chez nous ici. Qu'elle nous fasse confiance, nous avons bien perçu son message », a-t-elle déclaré.

Les autorités coutumières se sont également engagées à soutenir cette mobilisation. Nanan Assè Kouamé 2, chef du village de M'brimbo, a assuré que les chefs étaient disposés à « faire barrage à cette pratique ».

La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Elle a été également marquée par des dons en numéraire et en nature de la ministre aux femmes, notamment des appareils électroménagers et des vivres.

À N'zianouan, le message est désormais clair : la lutte contre l'orpaillage illégal doit aussi s'appuyer sur la vigilance et l'engagement des communautés.