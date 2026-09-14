Cote d'Ivoire: Korhogo - Légré Dakpa Philippe explique les enjeux de dix lois aux populations du Poro

Les populations du Poro ont été informées vendredi 11 septembre 2026, à Korhogo, des principales réformes législatives adoptées par l'Assemblée nationale au premier semestre 2026. Dix textes, parmi les 27 adoptés entre janvier et juin, ont été expliqués par le chef de la mission parlementaire, Légré Dakpa Philippe, avec un accent particulier sur leurs implications pour le développement de la région.

Comment les nouvelles lois adoptées par le Parlement peuvent-elles répondre aux préoccupations des populations ? C'est à cette question que la mission parlementaire conduite par Légré Dakpa Philippe a tenté d'apporter des réponses, vendredi 11 septembre, à Korhogo.

La rencontre, organisée dans la grande salle de conférence du Centre culturel Womiengnon, a permis au chef de mission de présenter dix textes sélectionnés parmi les 27 lois adoptées par l'Assemblée nationale entre janvier et juin 2026.

Selon le parlementaire, ces 27 textes se répartissent en trois grandes catégories : les lois ordinaires, les lois portant ratification de conventions internationales et celles relatives à la ratification d'ordonnances. Leur objectif commun est de renforcer le cadre juridique national et d'apporter des réponses aux besoins de la population.

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Le PND au coeur des échanges

Parmi les textes présentés figure le Plan national de développement (PND) 2026-2030. Présenté comme la feuille de route de l'action publique, il doit orienter les investissements dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, la santé, l'éducation, l'emploi et le développement des territoires.

Légré Dakpa Philippe a particulièrement insisté sur les opportunités que cette planification peut offrir au Poro, notamment en matière d'infrastructures et de développement économique.

D'autres textes concernent la création de l'Observatoire national de la détention, l'économie sociale et solidaire et la biologie médicale. Le premier vise à renforcer la protection des droits des personnes détenues. Le deuxième encadre davantage les coopératives et les mutuelles, tandis que le troisième réglemente les activités des laboratoires et des analyses biomédicales.

PME, élevage et personnes handicapées

La loi relative à la sélection et à l'amélioration génétique animale a également été expliquée. Elle doit contribuer à accroître la productivité des élevages, renforcer la résistance des animaux aux maladies et réduire la dépendance aux importations de produits carnés. Un enjeu qui concerne particulièrement les régions à vocation agro-pastorale comme le Poro.

Le nouveau dispositif concernant les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) doit, pour sa part, faciliter leur accès au financement, aux marchés publics, à la formation et aux programmes d'accompagnement.

La mission parlementaire a aussi présenté les dispositions relatives à l'assurance obligatoire dans le secteur de la construction et celles portant sur la protection des droits des personnes handicapées.

L'énergie au centre des enjeux

Autre texte présenté : la loi autorisant l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de l'énergie. Selon Légré Dakpa Philippe, cette institution pourrait contribuer à mobiliser des financements en faveur du développement du secteur énergétique.

Au terme des échanges, le chef de la mission parlementaire a invité les populations du Poro à s'approprier ces différentes réformes et à mieux comprendre leurs implications.

Cette rencontre de Korhogo s'inscrit ainsi dans une démarche de rapprochement entre le Parlement et les citoyens, afin de rendre les textes adoptés plus accessibles et de mieux faire connaître leur portée dans les territoires.