En déplacement ce dimanche à Washington (États-Unis), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, entend consolider la coopération entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État se rendra ensuite aux Émirats arabes unis, avant de regagner Dakar le 17 septembre.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar hier à destination de Washington (États-Unis). Selon un communiqué de la présidence de la République, la capitale américaine est la première étape d'un déplacement qui conduira ensuite le chef de l'État aux Émirats arabes unis. « Cette visite de travail s'inscrit dans la consolidation des partenariats économiques et financiers du Sénégal avec ses grands partenaires internationaux, au service des priorités de développement du pays », ajoute la même source.

À Washington, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye va œuvrer pour le renforcement des relations entre les deux pays. Il va aussi rencontrer des partenaires américains. Le déplacement du Président Bassirou Diomaye Faye vise à renforcer les relations avec les principaux partenaires financiers du Sénégal.

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Le Sénégal et les États-Unis ont établi des relations de coopération qui datent de plusieurs décennies. Le 13 mars 2026, le département américain a annoncé la signature d'un protocole d'accord historique sur le domaine de la santé entre Dakar et Washington. Ce protocole quinquennal d'un montant de 135 millions de dollars, soit environ 74,2 milliards de FCfa vise à renforcer le système sanitaire sénégalais.

« Ce protocole d'accord décidé conjointement s'appuie sur plus de 20 ans de coopération sanitaire entre les États-Unis et le Sénégal et reflète l'engagement des deux gouvernements en faveur de systèmes de santé durables et dirigés localement », renseigne le document. Il vise à « prévenir la propagation des maladies infectieuses et améliorer les résultats sanitaires pour le peuple sénégalais ».

Après Washington et les Émirats arabes unis, le chef de l'État regagnera Dakar le 17 septembre prochain.