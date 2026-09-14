La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a bouclé, hier à Diourbel, sa tournée nationale de parrainage des finales des Ligues régionales. En marge de la cérémonie de remise du matériel, son président, Abdoulaye Fall, s'est prononcé sur le match Sénégal-Mozambique, prévu le 25 septembre 2026 à Maputo, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Can 2027.

« Il n'y a pas de délocalisation, nous avons inversé les journées », a-t-il précisé. Initialement programmé au stade Léopold Sédar Senghor, le match se jouera donc à Maputo. Le Sénégal recevra le Mozambique et l'Éthiopie lors des 5e et 6e journées, prévues en mars 2027.La cérémonie a également permis à la Fsf de défendre sa nouvelle politique de parrainage des finales des 14 Ligues régionales.

Selon Pape Sidy Lô, président du collège des présidents de Ligues, l'objectif est de promouvoir l'équité territoriale et le football amateur. Les 14 champions régionaux bénéficient notamment d'une enveloppe identique de 1,5 million de FCfa et accèdent à la Nationale 2.

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Après la cérémonie, Abdoulaye Fall a inauguré le nouveau siège de la Ligue régionale de Diourbel, une infrastructure R+1 construite sur fonds propres durant son mandat à la tête de la Ligue (2021-2025). Le bâtiment, situé au stade Ely Manel Fall, porte le nom de Youssou Touré, ancien entraîneur de la Seib et fils de Diourbel.