Sénégal: Préparatifs des JOJ « Dakar 2026 » - La présidente du CIO satisfaite

À 48 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », la présidente du Comité international olympique (Cio), Kirsty Coventry, était samedi à la Place du Souvenir africain pour la cérémonie de présentation de la flamme olympique.

Elle a également pris part à la marche des 100 femmes « Linguère », choisies pour accompagner la flamme lors de sa tournée, et s'est félicitée du travail réalisé par le Sénégal dans le cadre de l'organisation des Joj. La flamme olympique des Joj « Dakar 2026 » a été présentée au public, samedi après-midi, à la Place du Souvenir africain, après la cérémonie d'allumage organisée à Athènes. Au cours de cette journée, Kirsty Coventry, la présidente du Comité international olympique (Cio), a pris part à la marche des 100 femmes « Linguère », choisies pour accompagner la tournée de la flamme olympique.

À cette occasion, elle s'est dite satisfaite de l'état des préparatifs des Joj « Dakar 2026 ». « L'équipe du Cojoj fait un travail incroyable. Le gouvernement a apporté un soutien formidable. Les sites seront prêts, les athlètes seront accueillis et nous allons tous profiter d'une cérémonie d'ouverture et de Jeux fabuleux », a-t-elle déclaré.

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Se voulant rassurante, Kirsty Coventry estime que la réussite du festival « Dakar en Jeux » donne déjà un aperçu de ce qui est attendu lors des Joj. « J'étais ici pour le tout premier festival de Dakar en Jeux, qui était une réussite totale. Cela donne de très grandes attentes pour les Joj, mais je sais déjà que le Sénégal et Dakar sont prêts. De ce que j'ai vu, je suis totalement rassurée », précise-t-elle.

Les assurances de la présidente du Cio

Pour la présidente du Cio, les Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 » doivent permettre de montrer un autre visage de l'Afrique au monde. « La cérémonie à Athènes était magnifique et très émouvante, mais je pense qu'aujourd'hui était encore plus émouvant en voyant la flamme sur le sol africain pour la toute première fois. C'était formidable. Ce matin, avec Son Excellence, on pouvait vraiment mesurer l'importance de cet événement », a-t-elle souligné.

Premier événement olympique à être organisé en Afrique, ce rendez-vous représente, pour elle, une occasion d'ouverture et de communion entre les nations. « Dans quelques semaines, de jeunes athlètes du monde entier arriveront pour s'affronter, nouer des amitiés, découvrir la magie du Sénégal et vivre pour la première fois un événement olympique sur le continent africain. Ils s'apprêtent à vivre une expérience unique au contact de la chaleur du peuple sénégalais, de l'esprit de la Teranga, de la musique, de la culture et de l'énergie de la jeunesse, illustrant parfaitement la devise de Dakar 2026 », a-t-elle déclaré.

Afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'organisation, la présidente du Cio exhorte les jeunes qui ne concourent pas à profiter des programmes mis en place par le Cojoj. « Au coeur de Dakar 2026 se trouvent les jeunes : non seulement les athlètes, mais aussi tous ceux qui façonnent les Jeux et leur propre avenir en acquérant de nouvelles compétences, en faisant du bénévolat et en apportant leurs idées et leur créativité.

À travers les écoles, les communautés et l'Académie d'apprentissage de Dakar 2026, les enfants et jeunes professionnels découvrent déjà les valeurs olympiques et se préparent à l'événement. L'impact des Jeux ne commence pas avec la cérémonie d'ouverture ; il s'exerce dès aujourd'hui en ouvrant des portes et en créant des possibilités », a laissé entendre la présidente du Cio.

Poursuivant, elle a par ailleurs invité les athlètes à se surpasser. « En tant qu'athlète, je sais qu'une seule expérience ou rencontre inspirante peut susciter un déclic et donner la conviction que tout est possible. Le Sénégal démontrera à nos jeunes athlètes que le sport ouvre de nombreuses perspectives et donnera à cette nouvelle génération la confiance nécessaire pour tout accomplir », a-t-elle souhaité.

Originaire du Zimbabwe, Kirsty Coventry a également souligné que ces Jeux constituent pour elle une grande source de satisfaction au regard de son appartenance à l'Afrique. « En tant que femme africaine originaire du Zimbabwe, je suis profondément fière de notre continent, de notre culture et du partenariat exemplaire noué avec le comité d'organisation et le gouvernement sénégalais. Toutes les personnes qui viendront au Sénégal dans quelques semaines repartiront convaincues que l'Afrique et le Sénégal sont pleins de ressources, imparables, et que notre jeune génération va changer le monde », a-t-elle déclaré.

Et Kirsty Coventry d'ajouter : « Cet événement, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, le passage d'un rêve à la réalité, ainsi qu'une immense source de fierté pour le Sénégal et toute l'Afrique ».