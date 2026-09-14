Sénégal: Retraite internationale - La FSF salue l'empreinte d'Édouard Mendy chez les Lions

Après l'annonce de sa retraite internationale, Édouard Mendy reçoit les hommages de la Fédération sénégalaise de football (FSF). L'instance dirigeante du football sénégalais salue le parcours d'un gardien qui a contribué aux principaux succès récents des Lions.

Une page se tourne avec les Lions

Édouard Mendy a annoncé dimanche sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. À 34 ans, le gardien d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, quitte ainsi la sélection sénégalaise après plusieurs années au service des Lions.

Arrivé en équipe nationale en septembre 2018, l'ancien portier de Chelsea a progressivement pris une place importante dans l'histoire récente de la sélection. Il a notamment participé à deux Coupes du monde et remporté deux Coupes d'Afrique des nations avec le Sénégal.

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La FSF salue son empreinte

Au lendemain de cette annonce, la Fédération sénégalaise de football a tenu à saluer son parcours dans un message publié sur ses plateformes digitales. L'instance insiste sur l'importance de son apport au-delà des statistiques et des distinctions individuelles.

« Édouard Mendy, ton histoire avec les Lions appartient désormais à cette catégorie. Tu as gardé les buts du Sénégal dans les rendez-vous qui comptaient et tu as grandement contribué à faire briller nos premières étoiles sur le maillot des Lions », écrit la FSF.

Pour l'instance fédérale, certaines carrières dépassent en effet le simple décompte des sélections, des trophées ou des performances statistiques. Elles s'inscrivent dans la mémoire collective à travers les moments forts auxquels les joueurs ont contribué.

Avec son départ, Édouard Mendy referme ainsi un chapitre important de son parcours international, marqué par les deux sacres continentaux du Sénégal et deux participations à la Coupe du monde.