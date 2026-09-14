Sénégal: Médina Yoro Foulah - La Sonacos prévoit un complexe agro-industriel de 18 milliards de FCfa

En tournée dans la région de Kolda, le directeur général de la Sonacos, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, a annoncé la création d'un grand complexe agro-industriel de 18 milliards de FCfa à Médina Yoro Foulah. Selon lui, il s'agit d'un projet stratégique, conforme à la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Le potentiel agricole de la zone sud du Sénégal s'apprête à franchir un cap historique. Dans le cadre de sa tournée nationale d'inspection des infrastructures, le directeur général de la Sonacos, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, s'est rendu, jeudi dernier, dans les profondeurs du département de Médina Yoro Foulah, au coeur de la région de Kolda. Cette visite stratégique de terrain concrétise la volonté de l'entreprise nationale de déployer son outil industriel au plus près des bassins de production majeurs, marquant un tournant décisif pour le monde rural.

« Au sortir de cette visite, je suis pleinement convaincu. Je mesure avec exactitude le potentiel important, voire exceptionnel, de la zone sud », a déclaré M. Guèye, visiblement marqué par les performances du nouveau bassin arachidier du Fouladou. Pour le patron du fleuron national, l'enjeu ne réside plus seulement dans la collecte brute des matières premières, mais dans une industrialisation de proximité capable de maximiser la valeur ajoutée sur place et de restructurer durablement l'économie des terroirs.

Au centre de ce redéploiement historique se dresse un projet d'envergure nationale s'étendant sur un site hautement stratégique de 15 hectares à Médina Yoro Foulah. Représentant un investissement massif de 18,75 milliards de FCfa, cette future infrastructure est appelée à devenir l'un des complexes industriels les plus imposants de la Sonacos.

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Le site va intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur, des centres de collecte intégrés jusqu'à la trituration et au reconditionnement final des huiles végétales destinées à la consommation des ménages. Ce déploiement d'envergure s'aligne directement sur la vision de rupture globale définie par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a, en effet, donné des instructions fermes pour donner une impulsion économique inédite à cette localité. L'objectif présidentiel est ambitieux.

Il s'agit de transcender les plans initiaux de simple point de pesage pour transformer Médina Yoro Foulah en un véritable pôle agro-industriel d'excellence régionale, adossé à une Zone d'activité industrielle (Zai). Au-delà de la modernisation des infrastructures techniques d'huilerie, ce grand projet est conçu comme un vecteur puissant d'inclusion sociale.

En apportant l'usine directement au coeur des zones de culture, la Sonacos s'engage à offrir aux jeunes de la localité des opportunités professionnelles concrètes et durables, luttant ainsi efficacement contre l'exode rural et la précarité. « Nous voulons transformer Médina Yoro Foulah en une entreprise de référence, capable de générer des emplois locaux de qualité, pour que notre jeunesse puisse travailler dignement ici », a insisté Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.

Cette dynamique industrielle répond directement aux exigences de sécurité nationale. À terme, la production transformée localement va approvisionner les marchés intérieurs et participer activement à l'édification d'une souveraineté alimentaire pérenne pour toute la région sud. Ce déplacement à Kolda vient clore, de manière probante, une vaste tournée d'évaluation de deux semaines menée par la nouvelle direction générale de la Sonacos, qui a successivement parcouru les sites industriels majeurs de Dakar, Ziguinchor, Louga et Kaolack.