Sénégal: Hommages unanimes des Lions à Édouard Mendy après l'annonce de sa retraite internationale

L'annonce du départ d'Édouard Mendy de la sélection nationale a provoqué une vague de réactions chaleureuses au sein de la Tanière. Plusieurs de ses coéquipiers ont tenu à saluer publiquement le gardien, revenant sur son parcours, son influence dans le groupe et les souvenirs partagés sous le maillot sénégalais.

Pape Gueye a été l'un des premiers à réagir, avec un message particulièrement touchant. Le milieu de terrain a remercié Mendy pour tout ce qu'il a représenté, aussi bien pour le pays que pour l'équipe, saluant au passage son exemplarité sur et en dehors du terrain, avant de conclure sobrement : « Tu vas nous manquer. Respect. »

Mory Diaw, sa doublure de longue date dans les buts sénégalais, a livré un hommage plus personnel, revenant sur la relation particulière qui les unit et sur leur sacre commun à la CAN au Maroc, qu'il décrit comme un rêve devenu réalité. « Il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres... et la nôtre en fait partie. Je repense forcément à tous ces moments vécus ensemble, et surtout à cette CAN remportée au Maroc.

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Un rêve devenu réalité, une page d'histoire écrite ensemble, que je n'oublierai jamais. Au-delà du football, je retiens l'homme, ton humilité, ton mental et tout ce que tu as donné pour ce maillot. Merci pour tout, frère. Fier d'avoir partagé une partie de cette histoire avec toi », a écrit celui qui était la doublure de Mendy lors du dernier Mondial, alors qu'Ibrahim Mbaye a sobrement écrit : « Djeureuf, Edu », avec une vidéo.

Ismaïla Jakobs a lui aussi tenu à saluer son ancien coéquipier « Une légende sur et en dehors du terrain. Ça a été un honneur de partager autant de moments avec toi. Merci pour tout, mon grand frère»

Seny Dieng, Nicolas Jackson, et d'autres joueurs ont aussi rendu un vibrant hommage à Edouard Mendy, dont la succession en équipe nationale fait déjà débat.