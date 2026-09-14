L'Association des photographes sportifs indépendants du Sénégal (APSIS) a annoncé, dimanche 13 septembre 2026, à travers un communiqué publié à la suite des nouvelles modalités d'accréditation de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), la suspension jusqu'à nouvel ordre de la couverture photographique de ses compétitions par ses membres indépendants non rattachés à des maisons de presse.

Cette décision fait suite aux nouvelles conditions d'accréditation mises en place par la LSFP. Selon l'APSIS, celles-ci ne permettent plus à ses membres concernés d'obtenir les accréditations nécessaires pour accéder aux rencontres de la Ligue. L'association demande ainsi à l'ensemble de ses membres de « suspendre toute couverture photographique des compétitions et événements relevant de la LSFP ». Une décision qui marque, de fait, la fin de la collaboration entre les deux parties dans les conditions qui prévalaient durant la saison écoulée.

480 matchs couverts en une saison

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L'APSIS met en avant le travail réalisé par ses membres au cours de la dernière saison pour mesurer l'impact de leur activité. Plus de 60 photographes de l'association ont ainsi couvert 480 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour un total de plus de 100.000 photographies réalisées. Leur production a également généré plus de six millions de vues sur Instagram et 800.000 mentions « J'aime ». Pour l'association, ces chiffres illustrent la contribution des photographes indépendants à la visibilité du football professionnel sénégalais. Elle entend ainsi défendre leur « professionnalisation » et leur « juste place dans l'écosystème sportif ».

L'APSIS précise toutefois que sa décision ne remet pas en cause son engagement en faveur du développement du football sénégalais. Elle se dit ouverte à de nouvelles collaborations avec les Ligues, Fédérations, institutions et structures sportives souhaitant travailler avec des photographes indépendants car, pour eux, « L'image du sport sénégalais mérite d'être valorisée. Ceux qui la produisent méritent également d'être considérés. »