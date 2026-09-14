Sénégal: Rufisque - Les Navétanes suspendus en raison des violences

Le Préfet du département de Rufisque, Magatte Diouck, a décidé de suspendre les matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque.

La mesure, motivée par des impératifs de sécurité et de préservation de l'ordre public, intervient après plusieurs incidents enregistrés lors de certaines rencontres.

Dans un communiqué rendu public dimanche 13 septembre 2026, l'autorité administrative informe les responsables du mouvement Navétanes, les présidents d'ASC, les joueurs, les supporters et l'ensemble des populations de cette décision. Celle-ci sera formalisée par un arrêté préfectoral qui doit être publié ce lundi.

Des affrontements entre supporters

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La décision préfectorale fait suite à la répétition d'incidents et d'actes de violence en marge de certaines rencontres de Navétanes. Le communiqué fait notamment état d'affrontements entre supporters ayant porté atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu'à la tranquillité publique.

Ces incidents ont également occasionné des atteintes à l'intégrité de biens publics et privés, faisant peser, selon les autorités, des risques importants sur la sécurité des populations. Face à cette situation, le Préfet estime nécessaire de suspendre les rencontres afin de prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public.

Une reprise des matchs pas envisagée à ce stade

La suspension intervient alors que la répétition des incidents liés à certaines rencontres fait craindre une aggravation des tensions. À ce stade, aucune reprise des matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque n'est envisagée par l'autorité administrative.

Le Préfet appelle ainsi les responsables du mouvement Navétanes, les dirigeants d'ASC, les joueurs, les supporters et l'ensemble des acteurs concernés à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme. Il les invite également à s'abstenir de toute initiative susceptible de troubler l'ordre public.

Magatte Diouck rappelle, par ailleurs, que le sport doit rester un espace de fraternité, de fair-play, de cohésion sociale et de saine compétition. Il ne saurait, selon lui, servir de prétexte à la violence, aux affrontements, aux dégradations ou à la destruction de biens publics et privés.

L'autorité administrative appelle enfin les populations, particulièrement les jeunes, à privilégier le calme, le dialogue et le respect des règles, dans l'intérêt de la sécurité collective et de la préservation de la tranquillité publique.