Sénégal: Saly Sarr après son sacre à Budapest - « C'était l'objectif »

Ce dimanche 13 septembre 2026 à Budapest, Saly Sarr a une nouvelle fois montré l'étendue de son talent. Dès son premier essai, la Sénégalaise s'est envolée à 15,06 m pour décrocher le titre du triple saut à l'Ultimate Championship. Une marque qui lui a permis de prendre la tête du concours d'entrée et de ne jamais la lâcher.

Sa stratégie était limpide : frapper un grand coup immédiatement. Avec seulement quatre tentatives au programme, Saly Sarr savait qu'il fallait sécuriser une marque solide dès le départ avant d'envisager de prendre des risques sur les essais suivants. Ce choix payant s'est avéré décisif : Davisleydi Velazco s'est approchée avec 15,04 m à son troisième essai, sans jamais parvenir à inverser la tendance.

Ce nouveau titre vient couronner une saison remarquable pour l'athlète sénégalaise, marquée par un record national battu et une victoire en Diamond League. Selon elle, cette réussite est le fruit d'un plan de saison construit avec son entraîneur, dont l'objectif était clair dès le départ : « mettre le paquet cette saison ».

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« C'était l'objectif et vraiment c'est fait vu qu'on avait juste quatre essais. Après les autres, c'était juste de prendre des risques. Je suis vraiment satisfaite parce que vraiment c'était l'objectif avec mon coach. C'était le but vraiment de mettre le paquet cette saison et vraiment après de préparer les championnats du monde et plus les Olympiques LA 2028 », a-t-elle réagi après sa victoire.

Un sacre de plus donc, mais pas une fin en soi : Saly Sarr entend poursuivre sa progression avec de nouveaux objectifs à l'horizon.