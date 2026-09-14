Guinée/Algérie: Mohamed Saliou Bangoura, l'« Aloba » qui monte en puissance au MC Alger

L'attaquant guinéen Mohamed Saliou Bangoura, surnommé « Aloba », s'est progressivement fait une place en Algérie.

À 22 ans, il s'impose comme l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs du MC Alger et s'est affirmé la saison dernière comme une véritable option offensive du champion d'Algérie.

Arrivé au MC Alger en février 2025 en provenance du Hafia Conakry, Bangoura découvrait alors le premier club de sa carrière hors de Guinée. Il s'est engagé pour trois ans et demi avec le club algérois, après avoir déjà marqué les esprits dans le Championnat guinéen.

Rapidement, « Aloba », comme le surnomment affectueusement ses supporters, a gagné la confiance du staff. Pour ses premiers mois sous le maillot du MCA, il a inscrit sept buts et participé au sacre du club, champion d'Algérie pour la deuxième saison consécutive.

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La saison 2025/26 a confirmé sa progression. Bangoura a contribué à la conquête d'un troisième titre de champion consécutif du MC Alger, avec 11 buts inscrits toutes compétitions nationales confondues, en Championnat et en Coupe d'Algérie.

Mais son exercice n'a pas été un long fleuve tranquille. En juillet 2025, lors de la préparation estivale, l'attaquant guinéen s'est gravement blessé à la cheville. Victime d'une double fracture, il a dû être opéré et a été éloigné des terrains plusieurs mois. Il a ainsi manqué une bonne partie de la première moitié de saison avant de retrouver progressivement la compétition.

Depuis le début de l'exercice 2026/27, Bangoura reprend une place importante dans la rotation de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia. Sa vitesse et son sens du but constituent des atouts précieux pour le MC Alger, qui entend conserver sa couronne nationale tout en visant un parcours ambitieux en TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

Le prochain rendez-vous continental pourrait justement permettre à « Aloba » de se mettre en évidence. Le MC Alger reçoit ce samedi 12 septembre l'AS Nigelec du Niger, au stade Ali Ammar, dit Ali La Pointe, à Alger, pour le deuxième acte du premier tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0) au Niger. Bangoura n'avait pas participé à la rencontre, restant sur le banc des remplaçants.

Le MC Alger devra cette fois trouver la faille pour décrocher sa qualification. Une nouvelle occasion pour l'attaquant guinéen de faire parler ses qualités et de peser sur le secteur offensif algérois.

Après une saison 2025/26 prometteuse, malgré un sérieux coup d'arrêt lié à sa blessure, Mohamed Saliou Bangoura veut désormais franchir un nouveau cap. Plus décisif, plus régulier et capable de briller sur les scènes nationale et continentale : tels sont les objectifs d'« Aloba » avec le MC Alger.

À noter que le MC Alger n'a remporté qu'une seule fois la compétition africaine, en 1976.