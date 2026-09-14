Angola/Afrique du Sud: Mabululu porte Wiliete vers un choc face à Mamelodi Sundowns

L'Angolais Mabululu a encore frappé. Auteur de son troisième but sur la double confrontation, l'attaquant de 33 ans a permis au Wiliete Sport Clube de Benguela de s'imposer 1-0 jeudi face à Foresters FC. Vainqueur 4-0 à l'aller, le club angolais valide ainsi son billet pour le deuxième tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, où l'attend un rendez-vous de prestige face au tenant du titre, Mamelodi Sundowns.

Mabululu a trouvé la faille à la 51e minute au stade national de Tundavala, à Lubango. Il avait déjà inscrit un doublé lors du match aller, contribuant largement au large succès de Wiliete. Sur les cinq buts marqués par le club angolais dans cette double confrontation, trois portent donc la signature de l'international.

La qualification est d'autant plus significative que Wiliete avait lourdement chuté dès son entrée en lice dans la compétition la saison dernière. Les Angolais avaient été éliminés par les Tanzaniens de Young Africans (0-5 au total). Un an plus tard, ils ont inversé la tendance et infligé le même score cumulé à Foresters FC.

Le prochain obstacle sera d'une tout autre dimension. Wiliete retrouvera Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique en titre, avec une place en phase de groupes en jeu. Le club de Benguela devrait recevoir au match aller, le mois prochain.

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Mabululu, retour gagnant sur la scène africaine

Dans cette montée en puissance, Mabululu occupe une place centrale. De retour dans le Championnat angolais, l'attaquant apporte son expérience internationale et un profil de buteur déjà éprouvé sur le continent.

Dès son premier rendez-vous africain de la saison, il a marqué les esprits. Deux buts à l'aller, un autre au retour : l'international angolais a pesé sur chacune des deux rencontres et confirmé qu'il pouvait encore faire la différence au plus haut niveau continental.

Son parcours explique les attentes placées en lui. Mabululu s'est notamment illustré sous le maillot d'Al Ittihad Alexandrie, en Égypte. Il avait terminé meilleur buteur du Championnat égyptien en 2022-2023 avec 16 réalisations. Lors de son premier passage au club, il avait inscrit 41 buts en 83 matches.

L'attaquant a ensuite rejoint la Libye et Al Ahli Tripoli. En 29 apparitions, il y a trouvé le chemin des filets à 20 reprises et contribué à un triplé national, avec les titres de champion, de Coupe et de Supercoupe. Il est revenu à Al Ittihad au début de l'année 2026 avant de rentrer en Angola.

Ce retour au pays prend déjà une autre dimension. Pour Wiliete, récupérer un international aguerri constitue un renfort de poids dans une équipe qui nourrit désormais des ambitions continentales.

Wiliete accélère

L'arrivée de Mabululu s'inscrit dans un projet plus large. En 2025-2026, Wiliete a franchi un cap. Deuxième du Girabola, le club a décroché une deuxième qualification consécutive pour la Ligue des champions avant de remporter pour la première fois la Coupe d'Angola.

En finale, Wiliete a dominé Kabuscorp (2-1) pour s'offrir le premier grand trophée national de son histoire.

Le club n'a pas profité de cette réussite pour lever le pied. Au contraire. L'effectif a été renforcé à l'intersaison, notamment avec l'arrivée de l'ailier international angolais Gibelé, en provenance du Petro de Luanda. Mindinho, Nayan, Elber, Guilherme et Lucas ont également rejoint le groupe.

Sur le banc, le Brésilien Beto Bianchi a été nommé avec un objectif clair : jouer les premiers rôles en Angola et emmener Wiliete pour la première fois en phase de groupes de la Ligue des champions.

Le début de saison lui donne déjà quelques raisons d'y croire. Wiliete a remporté ses trois premiers matches de Girabola, engrangeant neuf points et prenant la tête du classement au début du mois de septembre.

En Ligue des champions, le club a confirmé cette dynamique avec deux victoires contre Foresters, sans encaisser le moindre but.

Mamelodi Sundowns, le grand test

Le niveau va désormais monter d'un cran. Exempté du premier tour préliminaire, Mamelodi Sundowns entre en lice au prochain tour avec le statut de champion d'Afrique en titre. Pour Wiliete, ce sera le test le plus relevé depuis le début de cette aventure continentale.

Atteindre la phase de groupes constituerait un nouveau jalon dans la progression du club angolais, déjà récompensée par une première Coupe d'Angola, deux qualifications consécutives en Ligue des champions et un recrutement de plus en plus ambitieux.

Wiliete pourra toutefois aborder ce choc avec quelques certitudes : deux victoires contre Foresters, cinq buts inscrits et aucun encaissé. Et surtout, un Mabululu déjà à trois réalisations en deux matches.

Le pari de faire revenir au pays l'un des attaquants les plus expérimentés du football angolais porte déjà ses fruits. Reste désormais le plus difficile : faire tomber le champion d'Afrique et franchir un nouveau cap dans l'ascension de Wiliete.