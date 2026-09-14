Sénégal: Édouard Mendy annonce sa retraite internationale avec le pays

Une page se tourne chez les Lions de la Teranga. Édouard Mendy, le gardien d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a annoncé ce samedi mettre un terme à sa carrière internationale avec le Sénégal, après huit années passées sous le maillot sénégalais.

Le gardien de 34 ans a officialisé sa décision dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Merci, Sénégal », a-t-il simplement écrit en légende, alors que les images retracent les principaux moments de son parcours avec la sélection.

Arrivé en équipe nationale en 2018 sous les ordres d'Aliou Cissé, Mendy compte 59 sélections avec le Sénégal. Il a encaissé 34 buts et conservé sa cage inviolée à 31 reprises.

Son passage chez les Lions de la Teranga aura notamment été marqué par le sacre à la Coupe d'Afrique des nations en 2021, remporté face à l'Égypte aux tirs au but.

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Mendy a aussi participé à deux Coupes du Monde, en 2022 au Qatar et en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il était notamment présent lors de la dernière campagne mondiale du Sénégal.

Le gardien quitte ainsi la sélection après avoir inscrit son nom parmi les joueurs majeurs de l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du football sénégalais.

Un palmarès individuel majeur

Sur le plan individuel, Mendy a également été récompensé au plus haut niveau. Il a notamment remporté le trophée du meilleur gardien de la saison en Europe en 2021, avant d'être désigné meilleur gardien de la CAN 2021. En 2022, il a également été élu meilleur gardien lors des The Best FIFA Football Awards.