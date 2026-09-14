Afrique: Mondial féminin U-20 - Le Nigeria portera les espoirs du continent en huitièmes

La phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026 s'est achevée pour les représentants africains avec un bilan contrasté. Sur les quatre sélections engagées, le Nigeria est le seul à avoir décroché sa qualification pour les huitièmes de finale, tandis que le Ghana, le Bénin et la Tanzanie ont été éliminés au terme de la phase de groupes.

Nigeria : une qualification spectaculaire

Après un revers face à l'Espagne (0-2) en ouverture et un match nul contre la Chine (0-0), le Nigeria devait impérativement s'imposer face à la Nouvelle-Calédonie pour conserver ses chances de qualification.

Les Falconets ont répondu de la meilleure des manières en s'imposant 10-1, signant l'une des plus larges victoires de cette édition. Cette performance permet aux Nigérianes de terminer deuxièmes du Groupe F derrière l'Espagne et de poursuivre leur parcours dans la compétition.

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Ramotalahi Kareem a été l'une des grandes artisanes de cette victoire avec un triplé, tandis que Rebecca Adegbemile a inscrit un doublé. Winner Onajite David a également trouvé le chemin des filets à deux reprises, alors que Seimeyeha Janet Akekoromowei et Tosin Rafiu ont complété le festival offensif nigérian.

Le Nigeria reste ainsi fidèle à son histoire dans cette compétition : les Falconets ont participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde Féminine U-20 depuis la création du tournoi en 2002.

Ghana : un parcours qui s'arrête en phase de groupes

Le Ghana quitte la compétition après avoir terminé à la quatrième place du Groupe C.

Les Black Princesses avaient pourtant lancé leur campagne avec une victoire 3-1 contre la République de Corée, mais elles se sont ensuite inclinées face à la France (1-3), avant de subir une lourde défaite 0-4 contre la France lors de leur dernière sortie.

Avec deux défaites en trois matches, le Ghana ne poursuivra pas son aventure en Pologne.

Bénin : une première participation historique

Pour sa première apparition en Coupe du Monde Féminine U-20, le Bénin a quitté la compétition au terme de la phase de groupes.

Les Amazones U-20 avaient commencé leur campagne par un match nul spectaculaire contre le Mexique (2-2), avec un doublé de Romaine Gandonou. Elles ont ensuite subi une lourde défaite face à l'Argentine (0-8), avant de s'incliner contre le pays hôte, la Pologne (1-4).

Gandonou a inscrit son troisième but du tournoi contre la Pologne, mais cette réalisation n'a pas suffi à empêcher l'élimination du Bénin.

Les Amazones terminent leur parcours avec un point, trois buts marqués et 14 encaissés. Malgré cette élimination, leur qualification pour cette édition restera historique, le Bénin ayant fait partie des six équipes à découvrir pour la première fois la compétition.

Tanzanie : une première expérience difficile

Autre débutante, la Tanzanie a connu une campagne particulièrement compliquée dans le Groupe B.

Les Tanzaniennes ont successivement perdu contre le Brésil (1-4), l'Angleterre (1-5), puis le Canada (0-6). Elles terminent donc la phase de groupes sans point.

La lourde défaite face au Canada a scellé leur élimination. Le Canada s'est imposé 6-0, mais l'Angleterre a finalement conservé la deuxième place grâce au critère du comportement disciplinaire après avoir terminé à égalité parfaite avec les Canadiennes sur les autres critères.