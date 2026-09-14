Angola: Le projet Quilonga Grande comble 30 % du déficit en eau à Bom Jesus

Icolo e Bengo — Le projet Quilonga Grande, actuellement en phase finale de construction, permettra de combler le déficit de 30 % affectant l'approvisionnement en eau potable de la localité de Bom Jesus, dans la province d'Icolo e Bengo, selon l'administrateur local, João de Almeida.

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite d'inspection du chantier menée par le Président de la République, João Lourenço, l'administrateur a souligné que la localité faisait face à des défis en matière d'infrastructures suite à sa récente autonomie administrative.

Selon le responsable, le problème majeur réside actuellement dans l'absence d'infrastructures de raccordement des foyers au réseau d'eau ; une solution est toutefois en cours d'élaboration grâce à un partenariat avec l'EPAL, qui permettra également d'améliorer les réseaux de distribution.

Parmi les quartiers confrontés à une pénurie d'eau potable, João de Almeida a cité Mazozo, Licumbe, Cana-Caçassa et Ngolome, tout en exprimant l'espoir d'une amélioration de la situation une fois le projet Quilonga Grande achevé, ce qui est prévu pour le mois de novembre prochain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le responsable, la municipalité dispose d'un excédent de capacité énergétique dans le secteur de l'électricité ; le Programme intégré d'assistance communautaire (PIAC) est actuellement en cours pour étendre l'électrification des foyers grâce à l'installation de nouveaux postes de transformation.

C'est la troisième fois que le Chef de l'exécutif angolais effectue une visite d'inspection sur le plus grand projet de captage, de traitement et de distribution d'eau potable du pays, lequel devrait desservir une population de cinq millions d'habitants dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

La municipalité de Bom Jesus, dans la province d'Icolo e Bengo, compte une population estimée à 35 372 habitants selon le recensement de 2024.

Les travaux du projet Quilonga Grande ont officiellement débuté en janvier 2023, avec des étapes supplémentaires marquant le lancement officiel de la pose des conduites en février 2025.