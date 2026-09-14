Afrique: Des touristes allemands diffusent les sites touristiques du pays

Benguela — Les atouts touristiques de l'Angola, notamment les chutes de Calandula dans la province de Malanje, sont mis en avant dans les médias allemands par trois touristes venus d'Allemagne, actuellement en périple à moto à travers l'Europe et l'Afrique.

Voyageant à moto de grosse cylindrée, ces touristes -- qui ont entamé leur aventure le 1er septembre 2025 au départ de Cologne (Allemagne) et prévoient d'atteindre Le Cap (Afrique du Sud) en octobre -- ont immortalisé les beautés naturelles des différentes provinces angolaises qu'ils ont traversées.

S'exprimant ce dimanche à Benguela, au terme de la troisième et dernière étape du voyage débuté à Luanda, le porte-parole du groupe, Eckhard Stiller, a expliqué que leur objectif était de faire connaître -- pendant et après ce périple d'environ 23 000 kilomètres -- les merveilles naturelles de l'Angola et de témoigner de la gentillesse et de l'hospitalité de son peuple.

« Nous avons des appareils photo et un journal de bord. Nous essayons de faire connaître les beautés naturelles de l'Angola à l'étranger, et de raconter sur nos réseaux sociaux ainsi que dans les médias allemands comment nous avons été accueillis en Angola », a souligné le touriste.

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Eckhard Stiller, le seul membre du groupe à entretenir un lien avec l'Angola depuis plus de 25 ans et photographe de renom dont les clichés ont été publiés dans des magazines américains prestigieux , s'est dit ravi de réaliser son rêve : parcourir la distance séparant l'Allemagne du Cap, en Afrique du Sud.

« Nous sommes tous passionnés par les motos japonaises Yamaha 700. Lors de la première étape, nous avons traversé l'Europe jusqu'à Gibraltar. Nous sommes ensuite passés par le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie pour atteindre Dakar, au Sénégal », a-t-il précisé, soulignant que les touristes souhaitent avant tout se faire les ambassadeurs du tourisme en Angola.

Il a affirmé que la deuxième étape du voyage, entamée en janvier de cette année, a été la plus difficile : elle allait de Dakar (Sénégal) à Luanda, en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun et le Congo, pour finalement entrer en territoire angolais par le Cabinda.

« Après une brève interruption du périple en août, nous en sommes déjà à la troisième étape, qui nous mènera de Luanda au Cap, en passant par la Namibie », a-t-il raconté.

Parmi les merveilles naturelles de l'Angola qui ont le plus impressionné le groupe, Eckhard Stiller cite les « Pedras Negras » (Pierres Noires) de Pungo a Ndongo, les chutes de Calandula dans la province de Malanje, ainsi que d'autres sites remarquables à Ndalatando (Cuanza-Nord), dans le Bié, à Huambo et à Benguela.

Visiblement enchanté par les merveilles naturelles du pays, dont le Morro do Moco dans la province de Huambo, le touriste a souligné que sa principale motivation pour ce périple était de faire du tourisme, de découvrir le monde et d'aller à la rencontre d'autres peuples.

Mise en relief de l'accueil chaleureux en Angola

En évoquant les souvenirs de ce périple, Eckhard Stiller place l'Angola en tête de liste des pays africains les plus accueillants, notamment grâce à la sympathie de sa population, et ce, malgré les défis qui subsistent en matière d'infrastructures touristiques, surtout à l'intérieur du pays.

« À l'exception du Maroc, du Ghana et du Nigeria, qui sont déjà très développés, les touristes constatent que les choses ont changé en Angola au cours des 25 dernières années et que les conditions se sont améliorées, avec davantage de cafés et d'hôtels », a-t-il précisé.

Le touriste a également vanté les performances de la moto avec laquelle il voyage : « Ma moto est équipée de deux réservoirs. Elle possède une autonomie de 500 à 600 kilomètres », a-t-il expliqué, soulignant qu'il s'agit d'une machine conçue pour faire le tour du monde.

Cela dit, il a précisé qu'ils roulaient à 90 km/h afin de profiter de chaque détail de la faune et de la flore, du nord au sud de ce continent berceau de l'humanité.

« Mes compagnons sont très enthousiastes. Jusqu'ici, notre voyage a été très agréable. Le peuple angolais est très accueillant, simple et sympathique », a-t-il conclu, tout en prenant congé de quelques curieux à Benguela, où le groupe s'était arrêté pour un ravitaillement logistique.