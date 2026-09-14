Angola: Unitel remporte le Grand Prix de la Foire internationale de Benguela 2026

Lobito — Unitel, opérateur angolais de téléphonie mobile et d'Internet, a remporté samedi le Grand Prix de la Foire internationale de Benguela (FIB), édition 2026.

S'adressant à la presse en marge de la cérémonie, le représentant d'Unitel, Rui Vaz, a attribué ce prix à l'innovation que l'entreprise a mise en oeuvre ces derniers temps.

Il a évoqué la technologie 5G : bien qu'elle soit déjà utilisée sur le marché national, l'opérateur l'a présentée à la FIB afin de favoriser des opportunités commerciales pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

Rui Vaz a souligné qu'au cours de ses 25 années d'existence, Unitel a fait preuve de qualité dans ses services et a promis de continuer à oeuvrer pour satisfaire ses clients.

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De son côté, le directeur commercial du groupe Arena, Manuel Novais, a décrit la FIB comme un espace de rencontre où entreprises, institutions, investisseurs, entrepreneurs et citoyens peuvent présenter leurs activités et envisager l'avenir avec plus de confiance.

À cette occasion, des prix ont également été décernés dans diverses catégories, notamment le transport et la logistique, les technologies de l'information et les télécommunications, l'agriculture et la pêche, ainsi que les machines et équipements.

La 15e édition de la Foire internationale de Benguela réunit plus de 400 entreprises nationales et étrangères, ainsi que des institutions publiques et privées.

À titre exceptionnel, cette édition se tient en dehors de la période des fêtes de la ville de Benguela (qui ont lieu en mai) en raison de la crue du fleuve Cavaco, survenue le 12 avril ; celle-ci a causé d'importants dégâts aux entreprises et aux particuliers, entraîné le déplacement de centaines de familles et provoqué des dizaines de décès.