Angola: Solevo prévoit de mettre plus de 100 000 tonnes d'engrais par an sur le marché

Benguela — Plus de 100 000 tonnes d'engrais pourraient être mises chaque année sur le marché national angolais par Solevo, une entreprise angolaise spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits agricoles, selon Gaspar Lumbo, représentant commercial de la société pour la région Centre.

S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge de la 15e édition de la Foire internationale de Benguela, qui s'achève ce jour, Gaspar Lumbo a expliqué que l'entreprise importe uniquement les matières premières utilisées pour la production d'engrais, réalisant les mélanges dans son centre de production situé dans la province de Benguela.

Parmi les formulations produites par l'entreprise, il a mis en avant les mélanges 12-24-12 + 7S, 15-30-15, 12-24-24, 10-40-10 et 10-05-30, destinés à répondre aux différents besoins du secteur agricole.

Il a indiqué que Solevo Angola dispose, dans la province de Benguela, d'un centre de distribution et d'une base logistique situés dans la municipalité de Catumbela, à proximité de la gare ferroviaire de Negrão.

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Il a précisé qu'outre les engrais conventionnels, l'entreprise commercialise des engrais solubles et des produits spécialisés, notamment des formulations telles que 20-20-20, 10-40-10, 13-40-13 et 10-05-30.

Lors de la FIB, Solevo Angola présente également des semences agricoles, notamment une variété hybride de maïs d'origine brésilienne baptisée « J-MEN » - réputée pour son rendement élevé - ainsi que la semence hybride F1 d'oignon « Nimba », qui se distingue par sa résistance au principal ravageur de cette culture : le thrips.

Selon Gaspar Lumbo, cette participation à la FIB vise à renforcer la présence de l'entreprise sur le marché angolais et à nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

« Nous espérons conclure davantage de partenariats liés à notre secteur d'activité et, par conséquent, accroître notre volume de ventes », a-t-il déclaré.

La 15e édition de la Foire internationale de Benguela se tient du 9 au 13 septembre et rassemble des entreprises nationales et étrangères issues de divers secteurs, dans le but de favoriser les affaires, les investissements et les partenariats.