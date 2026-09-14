Angola: Bateaux électriques - Un représentant angolais sur le podium des qualifications

Luanda — L'équipe Westbrook Racing, portant les couleurs de « Visit Angola », a décroché ce samedi la troisième place lors de la phase de qualification de la 5e étape du Championnat du monde de bateaux électriques (E1 GP Luanda 2026), qui se déroule dans la capitale angolaise.

Composé des pilotes Sara Price et Lucas Ordóñez, le duo a également remporté un point grâce à sa position en vue de la finale de ce dimanche.

Réagissant à la performance du duo lors de cette phase, Sara Price a déclaré à la presse que l'équipe avait pu évaluer le niveau de progression de ses adversaires, une prestation qui leur donne l'assurance de pouvoir se battre pour la victoire lors de la finale de cette étape.

Par ailleurs, elle s'est dite fière de représenter l'Angola et de bénéficier du soutien des Angolais.

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« Je sens que tout le pays nous soutient, et nous voulons les rendre fiers. J'espère donc que nous pourrons remporter la finale ce dimanche », a-t-elle souligné.

L'équipe de la star américaine du cinéma Will Smith a réalisé le troisième temps le plus rapide (1:09.282), devancée uniquement par AOKI Racing (premier des qualifications avec un temps de 1:08.406) et Team Drogba (deuxième avec 1:08.942), parmi les dix duos en compétition.

En accueillant cette étape du tournoi, l'Angola devient le deuxième pays africain à recevoir la compétition, après le Nigeria.

L'événement a déjà été organisé en France (à Monaco) et aux États-Unis (à Miami).

Voici le classement de la phase de qualification :

1er. Aoki Racing Team

2e. Team Drogba GlobalAfrica

3e. Westbrook Racing byVisit Angola

4e. Team Monaco

5e. Team Rafa

6e. Team Blue Rising

7e. Team Brady

8e. Sports.com Predict TeamMiami Powered by Magnus

9e. Team AlUla championed byLeBron James

10e.Sierra Racing Club.