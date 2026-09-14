Angola: Achèvement du projet Quilonga Grande prévu pour novembre 2026

Icolo e Bengo — Les travaux du projet hydraulique Quilonga Grande s'achèveront en novembre de cette année, a annoncé ce samedi à Icolo e Bengo le directeur général du projet, Edmundo Frederico, lors d'une visite d'inspection du Président de la République, João Lourenço, sur le site de l'infrastructure.

Conçu pour desservir cinq millions d'habitants des provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo, le projet Quilonga Grande est le plus important du pays.

En présentant les différentes phases du projet, le responsable a indiqué que le taux d'exécution physique de Quilonga Grande dépasse les 90 %, ce qui garantit son achèvement en novembre prochain.

Edmundo Frederico a précisé que l'installation dispose d'une capacité de 518 000 mètres cubes d'eau par jour, soit un débit de six mètres cubes par seconde.

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Le projet, dont les travaux ont débuté en janvier 2023, représente un investissement de 417 millions de dollars américains.

Située sur les rives du fleuve Kwanza, dans la municipalité de Bom Jesus (Icolo e Bengo), l'infrastructure comprend un centre de captage, une station de traitement des eaux, un centre de distribution, des conduites d'eau traitée, une station de pompage d'eau brute et un réseau de distribution pour les raccordements domestiques, entre autres éléments.

« Il s'agit d'un projet intégré comprenant l'ensemble des infrastructures nécessaires, depuis le captage de l'eau brute dans la rivière Kwanza jusqu'à sa distribution aux foyers de nos administrés », a assuré la source.

Edmundo Frederico a ajouté que, au fil de ses différentes phases de mise en oeuvre, le projet a englobé 27 lots couvrant toutes les étapes : captage, production, adduction et distribution jusqu'au domicile des citoyens.

C'est la troisième fois que le chef de l'exécutif angolais effectue une visite d'inspection sur ce chantier majeur de captage, de traitement et de distribution d'eau potable du pays.

Au cours de sa visite, João Lourenço a reçu des explications précises sur l'état d'avancement physique et financier des projets Quilonga Grande (Icolo e Bengo) et Bita (Luanda).

Outre la station de traitement des eaux, le Président de la République a également visité l'installation de captage située sur les rives de la rivière Kwanza.